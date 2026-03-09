Guvernul României a modificat legislația privind jocurile de noroc printr-o Ordonanţă de urgenţă care le oferă primarilor și consiliilor locale puterea de a limita sau chiar interzice agențiile de pariuri și sălile cu aparate de jocuri. Este una dintre cele mai dure schimbări legislative din acest sector din ultimii ani.

Peste 200 de localități ar putea decide interdicții totale

Noua reglementare introduce o condiție suplimentară pentru operatori. Pe lângă licența națională, firmele trebuie să obțină și aprobarea autorităților locale pentru a deschide sau a menține un punct de jocuri de noroc. Astfel, primăriile și consiliile locale pot bloca funcționarea acestor afaceri în orașele lor.

Potrivit estimărilor oficiale, peste 200 de localități ar putea decide interdicții totale sau restricții severe pentru acest tip de activități.

Industria jocurilor de noroc s-a extins rapid în România în ultimii ani, cu mii de agenții de pariuri și zeci de mii de aparate de jocuri instalate în întreaga țară, mai ales în marile orașe, inclusiv în București. Până acum, autorizațiile erau acordate aproape exclusiv la nivel central, fără ca autoritățile locale să poată interveni.

Mai multe administrații locale au anunțat deja că iau în calcul interzicerea completă a jocurilor de noroc. Printre acestea se află și Slatina. Primarul orașului, Mario De Mezzo, a declarat că intenționează să elimine treptat toate sălile de jocuri de noroc pe măsură ce licențele actuale expiră.

„Cea mai simplă soluție a fost eliminarea completă a acestor afaceri din oraș. Ele sunt toxice pentru societate”.

Sectorul jocurilor de noroc rămâne însă unul extrem de profitabil. În 2025, industria a generat aproximativ un miliard de euro din taxe pentru bugetul statului, chiar dacă rapoarte oficiale au semnalat și venituri neîncasate de milioane de euro.

Susținătorii restricțiilor spun că impactul social al jocurilor de noroc este mult mai mare decât beneficiile economice.

Noi restricții discutate în Parlament

În paralel, Parlamentul analizează și alte măsuri care ar putea limita expansiunea industriei. Printre propuneri se află interzicerea accesului în sălile de jocuri pentru persoanele sub 21 de ani, restricții pentru publicitatea online și limite pentru sumele pierdute la jocuri.

Primarul din Slatina spune că experiențele dramatice din comunitate au stat la baza deciziei sale.

„Am văzut efectele devastatoare pe care aceste afaceri le au asupra vieții oamenilor. Familiile se destramă și copiii se culcă flămânzi pentru că părinții își pierd salariile la aparatele de jocuri de noroc. Acela a fost momentul în care am decis că aceste săli de jocuri de noroc trebuie să dispară. Dacă salvarea chiar și a unei singure vieți înseamnă amânarea pavării a trei străzi până anul viitor, merită”.

Diana Stoica, interviu în The Guardian, despre problema jocurilor de noroc

Deputata USR Diana Stoica, a oferit un interviu pentru The Guardian, în care a explicat fenomenul.

„De acum înainte, autoritățile locale pot spune clar ‘da’ sau ‘nu’. Dacă spun da, pot decide exact unde pot funcționa aceste locații și în ce condiții. Aceasta este o problemă de sănătate publică. Dependența de jocuri de noroc are cea mai mare rată de sinucidere dintre toate dependențele, iar statul român a permis acestei industrii să explodeze în ultimii 20 de ani. Dacă voiai să deschizi o florărie, aveai nevoie de o autorizație de la primărie. Pentru sălile de jocuri de noroc, nu era nevoie. Dacă voiai să deschizi o florărie, aveai nevoie de o autorizație de la primărie. Pentru sălile de jocuri de noroc, nu era nevoie. Oamenii ne scriu constant; familii întregi sunt afectate de dependență. Am transformat aceste mesaje în legislație”.

Recomandarea autorului: