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Ciprian Ciucu trimite Corpul de Control la Termoenergetica. Primarul Capitalei spune că „rețeaua pocneşte” și ar fi „operată prost”

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Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a anunțat că rimite Corpul de Control la Termoenergetica. Edilul susține că „rețeaua este veche și ruginită, pocnește” și ar fi „operată prost”.

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Ciprian Ciucu, primarul general al Municipiului București, anunță că va trimite Corpul de Control la Termoenergetica. Primarul Capitalei spune că ar fi primit informații de la angajați ai societății despre introducerea simultană a apei calde și reci în aceeași conductă. Diferențele de temperatură ar provoca fisuri și avarii ale țevilor, susține edilul.

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Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei. Sursă foto: Mediafax Foto

Ciprian Ciucu susține că situația de la Termoenergetica nu ar fi cauzată de sabotaj. Însă, primarul vorbește despre o „proastă operare”.

Ciprian Ciucu trimite Corpul de Control la Termoenergetica

În cadrul emisiunii „În Comunitate”, de la București FM, Ciprian Ciucu susține că are impresia că rețeaua de termoficare ar fi „operată prost”. El spune că diferențele mari de temperatură dintre apa caldă și cea rece ar putea provoca avarii.

„Reţeaua de termoficare, care este veche şi ruginită, pocneşte şi am şi impresia că este operată prost. Încep să vină la mine informaţii, nu de la şefimea din Termoenergetica, ci de la alte eşaloane, că apar avarii şi din cauza, nu vreau să spun cuvântul sabotaj, dar pot să zic proastă operare.

Nu sunt la bază fizician, dar ştiu că, dacă pui, în acelaşi timp, pe o conductă pe care ai avut-o închisă, dintr-o parte apă fierbinte, la 96 de grade, şi din cealaltă parte apă rece, când se întâlnesc cele două va bubui. Sunt diferenţe de temperatură şi de dilatare, se produce acel efect de berbec. Tocmai îmi e că s-a întâmplat o situaţie din asta şi o să trimit Corpul de Control. Nu zic cuvântul sabotaj, dar prost management”, a declarat primarul Ciprian Ciucu, luni, în emisiunea „În Comunitate” de la Bucureşti FM.

Sursă foto: Mediafax Foto

Sursa video: București FM

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