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Fost CIO al Guvernului și coordonator al strategiei IT, investigat pentru potențiale infracțiuni fiscale de zeci de milioane de lei. Cine este Marian Murguleț, omul care, în urmă cu doar o săptămână, a plecat de tot din firma în care era acționar majoritar

Flavius Niculescu
Fost CIO al Guvernului și coordonator al strategiei IT, investigat pentru potențiale infracțiuni fiscale de zeci de milioane de lei. Cine este Marian Murguleț, omul care, în urmă cu doar o săptămână, a plecat de tot din firma în care era acționar majoritar
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Fostul Chief Information Officer (CIO) al Guvernului României din timpul mandatelor prim-miniștrilor Viorica Dăncilă și Ludovic Orban este vizat de un control al Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) pentru potențiale infracțiuni fiscale în operațiuni care se ridică la zeci de milioane de lei, scrie stiripesurse.ro. Este vorba de Marian Murguleț, afaceristul care, în urmă cu doar o săptămână, își vindea toate acțiunile deținute în cadrul companiei Trencadis și se retrăgea complet din firma care, în perioada 2024-2025, a fost furnizor de componente pentru Cloudul Privat Guvernamental administrat de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). Totodată, în iunie 2021, Murguleț a fost numit în funcția de secretar de stat la Ministerul Cercetării, însă a fost demis o zi mai târziu.

Absolvent de ASE, responsabil de strategiile IT și de marile proiecte de digitalizare ale statului român

Marian Murguleț a fost numit CIO al Guvernului României pe 11 iulie 2019, în timpul mandatului Vioricăi Dăncilă și a continuat să își exercite funcția, inclusiv sub comanda lui Ludovic Orban, până în ianuarie 2021, când conducerea Executivului a fost preluată de Florin Cîțu.

La acea vreme, Murguleț coordona strategiile IT, arhitectura informatică a administrației centrale și marile proiecte de digitalizare ale statului român. Acesta era implicat și în coordonarea interinstituțională a Cloudul Privat Guvernamental, proiectul administrat de STS.

Totuși, numirea sa în funcția de CIO a fost criticată încă de la început, mai ales din cauza lipsei studiilor tehnice. Murguleț este absolvent de Finanțe la Academia de Studii Economice (ASE) și a lucrat, la începutul anilor 2000, în Ministerul Afacerilor Externe, inclusiv la Ambasada României din Suedia.

Abia în 2008 a făcut pasul spre mediul privat, unde a lucrat în mai multe companii IT, printre care și Siveco, unde a fost responsabil de mai multe piețe internaționale, după care a condus biroul din Turcia, până în anul 2015. În acest fel, a acumlat experiență în management, vânzări și strategie de business.

Marian Murguleț | Sursa foto: Mediafax

Numit în funcția de secretar de stat în Ministerul Cercetării, dar demis după doar o zi / „Nu reprezintă Guvernul”

După jumătate de an în care a stat departe de administrația publică, Marian Murguleț a fost numit ca secretar de stat în Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, la data de 22 iunie 2021. O zi mai târziu, pe 23 iunie 2021, acesta era eliberat din funcție de premierul Florin Cîțu.

Fostul șef al Executivului spunea, la vremea aceea, că „numirea inițială nu reprezenta Guvernul” și că „dacă ar fi avut informația mai devreme, nu ar fi făcut numirea”. Nu a fost și nu este clar despre ce numire este vorba.

Decizia pentru eliberarea din funcție a lui Marian Murguleț | 23 iunie 2021

Marian Murguleț și asociatul său au plecat din companie la finalul lunii august, când deja ar fi început investigațiile Antifraudă / Cum a ajuns să dețină 100% din Trencadis

În ultima zi din vara anului 2026, pe 31 august, Marian Murguleț – care deținea 68% din acțiunile firmei Trencadis – și partenerul său, Adrian Văduva – care deținea restul de 32% – au anunțat că se retrag complet din cadrul companiei.

Conform informațiilor obținute de jurnaliștii stiripesurse.ro, mutarea celor doi este direct legată de controlul Antifraudă. Investigațiile sunt în desfășurare, iar rezultatele acestora nu au fost făcute publice.

În prima zi din luna martie a anului 2022, Murguleț a devenit Chief Executive Officer (CEO) la Trencadis Corp SRL, firma fondată de Radu Negulescu, care, în 2017, a participat la implementarea sistemului RO-ALERT, proiect coordonat de STS și de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

În 2023, după doi ani de când a fost eliberat din funcția de CIO al Guvernului României, Murguleț a cumpărat participația lui Radu Negulescu și a ajuns să dețină 77,52% din acțiunile firmei. Restul îi revenea omului de afaceri Frank Timiș.

Un an mai târziu, First Investment Holding, firma prin care Frank Timiș deținea 22,48% din acțiunile Trencadis, își vinde, la rândul său, participația către Marian Murguleț. Astfel, fostul CIO din Guvern a ajuns să dețină 100% din firmă.

Marian Murguleț

Firma în care Murguleț era acționar majoritar a avut o cifră de afaceri de 34 de milioane de euro în 2023

Cea mai mare cifră de afaceri a companiei Trencadis, de peste 167 de milioane de lei – adică peste 33,5 milioane de euro – a fost înregistrată în 2023. La acea vreme, profitul se ridica la peste 6 milioane de lei. În 2024, firma a avut o scădere bruscă, determinată de prioritizarea reducerii datoriilor istorice – de peste 154 de milioane de lei în 2023 și de doar 21 de milioane de lei în următorul an – și a obținut o cifră de afaceri de 46 de milioane de lei și un profit de 295.046 de lei, mult mai mic decât în anii precedenți.

Totuși, în 2025, creșterea a fost surprinzătoare. Trencadis a încheiat anul precedent cu o cifră de afaceri de 110,7 milioane de lei și cu un profit de 2,2 milioane de lei, fără să aibă mai mult de 13 salariați.

Sursa: Listafirme.ro

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