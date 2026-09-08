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Nicuşor Dan cere parlamentarilor să aprobe ca România să trimită 20 de militari în sprijinul Ucrainei. Birourile Permanente analizează și demisiile a mai mulți membri CNA și SRTV

Luiza Dobrescu
Nicuşor Dan cere parlamentarilor să aprobe ca România să trimită 20 de militari în sprijinul Ucrainei. Birourile Permanente analizează și demisiile a mai mulți membri CNA și SRTV
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Marți, 8 septembrie, Birourile Permanente Reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor se întrunesc de la ora 14,15 , la sediul Camerei Deputaților, în sala ”Barbu Catergiu”, în format hibrid.

Pe ordinea de zi sunt mai multe puncte de interes, printre care înlocuirea din funcţiile de conducere ale şefilor televiziunii şi radioului public.

„Numirea, de către Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, a unor directori generali interimari la Societatea Română de Radiodifuziune şi la Societatea Română de Televiziune;

Scrisoare din partea domnului Valentin Alexandru Jucan , vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Audiovizualului, prin care înaintează demisia doamnei Cristiana Narcisa Manciu din calitatea de membru supleant al CNA;

Scrisoare din partea doamnei Ana Adriana Săftoiu, fost Preşedinte-Director general al Societăţii Române de Televiziune, prin care înaintează demisia domnului Stelian Bărăgan din calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune-  Demisia domnului Stelian Bărăgan;

Scrisoare din partea doamnei Ana Adriana Săftoiu, fost Preşedinte-Director general al Societăţii Române de Televiziune, prin care înaintează demisia doamnei Cristina-Ancuţa Pocora din calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune.  Informare din partea doamnei Cristina-Ancuţa Pocora privind o eventuală stare de incompatibilitate”, se arată în ordinea de zi a şedinţei din 8 septembrie.

20 militari români, trimişi în spriinul Ucrainei

Pe aceeaşi ordine de zi, Camera Deputaţilor şi Senatul analizează solicitarea preşedintelui Nicuşor Dan prin care România se angajează să trimită până la 20 de militari Comandamentului oparaţional pentru Forţa Multinaţională, în sprijinul Ucrainei.

„Scrisoare din partea domnului Nicuşor-Daniel Dan, Preşedintele României privind încuviinţarea, de către Parlamentul României, în temeiul art. 4 alin. (2) din Legea nr. 291/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a participării Armatei României începând cu trimestrul II/2026, cu până la 20 militari, personal de stat major, în cadrul Comandamentului oparaţional pentru Forţa Multinaţională în sprijinul Ucrainei şi structurile de comandă şi control subordonate acestuia”, reiese din solicitarea de pe ordinea de zi.

Bolojan o schimbă pe Gorghiu cu Sighiartău din delegaţia Adunării Parlamentare a NATO. Florin Roman se va ocupa de controlul parlamentar asupra SRI

Pe aceeaşi ordine de zi, au fost solicitate şi alte schimbări în comisiile parlamentare, atât din partea PNL, cât şi din partea PSD.

Astfel, Grupurile parlamentare PSD cer înlocuirea senatorului Victoria Stoiciu cu senatorul Ionuţ-Ciprian Ciuperceanu în cadrul Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru combaterea traficului de persoane.

Grupurile parlamentare PNL din Camera Deputaţilor şi Senat cer înlocuirea deputatului Răzvan Sorin Prişcă cu deputatul Florin-Claudiu Roman în calitatea de membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI.

Tot Grupurile parlamentare PNL din Camera Deputaţilor şi Senat cer nominalizarea lui Robert-Ionatan Sighiartău în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO, în locul deputatului Alina-Ştefania Gorghiu.

Grupurile parlamentare PNL din Camera Deputaţilor şi Senat vor nominalizarea deputatului Gigel-Sorinel Ştirbu ca membru şi preşedinte în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), în locul lui Ionuţ-Marian Stroe.

Cei de la  S.O.S. România cer modificarea componenţei Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI.

Pe ordinea de zi se mai află şi câteva note prin care se doreşte modificarea  Grupului Român al Uniunii Interparlamentare(GRUI) privind modificarea componenţei nominale a Grupurilor parlamentare de prietenie cu: Republica Federativă a Braziliei, Republica Guineea, Irlanda, Republica Italiană, Regatul Spaniei şi Ungaria, Republica Italiană, Regatul Maroc, Republica Islamică Pakistan şi Republica Arabă Siriană şi Republica Uzbekistan.

Comentarii 1
  • Constantin Enescu

    1. Cei 20 de mercenari care vor pleca, probabil de bună voie, chiar sunt spălați pe creierașe și sper ori să își lase oasele pe acolo, ori să se înapoieze pe bucăți, iar cei rămași acasă să se bucure de asigurarea pe care o vor lua!
    2. Deja este prea târziu, dar opriti-l pe avariatul ăsta inconștient!!!

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