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De ce plătesc europenii gaze de 8 ori mai scumpe decât americanii. Piperea: Vinovații sunt Ursula, Macron, Merz

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Establishmentul politic de la Bruxelles și principalii lideri europeni încearcă să deturneze atenția de la prăbușirea economică a Uniunii Europene, a declarat europarlamentarul Gheorghe Piperea în emisiunea Ai Aflat! Astfel, prețurile uriașe la gaz sau electricitate sunt ascunse în fundal, împingându-se narativul cu Putin este vinovat pentru sărăcirea cetățenilor europeni. Urmăriți emisiunea integrală pe canalul de Youtube.

Pornind de la victoria categorică a formațiunii de dreapta AfD în landul Saxonia-Anhalt, europarlamentarul AUR a explicat că odată cu aceasta se vor pune pe masă în mod real marile crize economice ale Uniunii Europene, eșecul politicilor verzi, dar și fenomenul migrației.

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Imigranții, marele eșec european

Problematica extrem de gravă din punct de vedere social, despre care nu prea se vorbește în Germania și nu se vorbește nici în România, dată de migrația ilegală, nu este cauzată de Putin. Nu cred că Putin a fost cel care a făcut legală, între ghilimele, șederea unui număr de peste 500.000 de imigranți în Spania, care bineînțeles că s-au extins în întregul spațiu Schengen, a declarat Piperea. 

Nu Putin a falimentat economia Europei cu lupta cu încălzirea climatică

Europarlamentatrul AUR consideră că prăbușirea economică a UE a început odată cu programele climatice tip Green Deal, care s-au dovedit un alt mare eșec.

În al doilea rând, nu Putin este cel care a falimentat economia Europei cu această nebunie, pe care o critică chiar și partidul lui Merz, chiar și partidul din care face parte doamna Ursula von der Leyen, a luptei cu încălzirea climatică și cu schimbările climatice, de unde economia Europei s-a dus în cap.

Nu el este cel care a băgat 723 miliarde de euro în programul Next Generation EU, din care s-au utilizat doar 577 de miliarde. Apropo, nu știu ce s-a întâmplat cu restul de bani. O să întreb Curtea Europeană de Contrul, în calitatea mea de parlamentar. Nu Putin este cel care a aruncat pur și simplu acești bani pe proiecte cum sunt, de exemplu, proiectele din România (…)”.

Europa cumpără petrol și gaz din Rusia prin flote fantomă

Cunoscutul avocat a mai arătat că, deși susține că sabotează economia Rusiei, Bruxelles-ul continuă să achiziționeze gaz și electricitate în mod nu foarte transparent. Chiar și așa, europenii suportă prețuri uriașe față de americani sau chinezi.

Nu e Putin cel care a falimentat economia Europei. Dimpotrivă, Putin, chiar și acum când discutăm, susține economia Europei pentru că ar putea să spună, m-ați tot supus sancțiunilor, nu vă mai dau gaz. Ce se întâmplă însă? Pentru că sunt forțați de natură lideri din Germania, lideri din Spania, lideri din Franța, trebuie să cumpere în continuare, direct sau indirect, în mod ilegitim, prin flotele acelea fantomă, petrol și gaz din Rusia. Sunt zeci de miliarde de dolari din fiecare an, care sunt băgate în economia Rusiei, pentru că economia Europei are nevoie de gaz.

Nu Putin este cel care a făcut ca prețul la energie în Europa să fie de 3 ori mai mare decât în Statele Unite și, respectiv, din China. Sau prețul la gaze să fie de 8,6 ori mai mare în Europa decât este în Statele Unite. Nu. Ăștia sunt Ursula von der Leyen, Merz înaintea lui Scholz, Macron, domnul acesta Sanchez și așa mai departe. Și nici Orban”..

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