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Liderii de la Bruxelles critică dur Serbia pentru funeraliile cu onoruri militare ale criminalului de război Ratko Mladić. „Imaginile sunt șocante“. În ce măsură este afectat procesul de aderare la UE

Melania Agiu
Liderii de la Bruxelles critică dur Serbia pentru funeraliile cu onoruri militare ale criminalului de război Ratko Mladić. „Imaginile sunt șocante“. În ce măsură este afectat procesul de aderare la UE
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Liderii UE, Ursula von der Leyen și António Costa, au criticat dur Serbia, marți, după ce oficiali de la Belgrad au asistat la înmormântarea criminalului de război Ratko Mladić. Președinții Comisiei și Consiliului European au descris prezența acestora la eveniment drept o acțiune „profund regretabilă”, relatează Euronews.

„Imaginile de la înmormântarea lui Ratko Mladic, care a avut loc ieri la Belgrad, au fost șocante. Ratko Mladić a fost un criminal de război condamnat. El a fost responsabil de genocid, crime de război și crime împotriva umanității”, au scris online președinta Comisiei Europene, Von der Leyen, și președintele Consiliului European, Costa.

„Manifestările de sprijin oficial și prezența unor înalți oficiali sârbi la înmormântare sunt profund regretabile.”

Cei doi lideri au afirmat că această măsură demonstrează „incapacitatea de a face față unui capitol întunecat din istoria recentă a Europei și contrazice valorile care stau la baza parcursului Serbiei către Uniunea Europeană”.

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Ratko Mladić, cunoscut sub numele de „Măcelarul din Bosnia/ Balcani”, a murit la sfârșitul lunii august, la vârsta de 84 de ani, într-un centru de detenție al ONU din Haga. Sârbul bosniac a servit în Armata Republicii Srpska cu gradul de colonel-general în timpul războaielor iugoslave. Acesta a fost condamnat pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității comise în timpul războiului din Bosnia din anii 1990.

După moartea sa, trupul său a fost transportat cu avionul la Belgrad la bordul unui avion de stat, a fost onorat cu o gardă de onoare formată din militari sârbi și reprezentanți ai diverselor forțe de securitate, iar radiodifuzorul public și Biserica Ortodoxă Sârbă i-au adus un omagiu. Sicriul său a fost învelit într-un steag sârbesc.

Mii de oameni s-au adunat luni la Belgrad pentru funeraliile fostului comandant militar al sârbilor din Bosnia.

O mulţime care flutura steaguri sârbe şi fotografii cu Ratko Mladic purtând o şapcă militară tradiţională sârbă s-a adunat în faţa bisericii dintr-o suburbie a Belgradului, unde conducătorul Bisericii Ortodoxe din ţară, patriarhul sârb Porfirije, a oficiat ceremonia.

Sicriul lui Ratko Mladić, înconjurat de soldaţi în uniformă de luptă şi însoţit de o fanfară, a fost apoi purtat în procesiune pe străzile aglomerate de curioşi care îi scandau numele. Fostul şef militar a fost înmormântat într-un cimitir din apropiere, alături de fiica sa, decedată în 1994.

Este vorba despre una dintre cele mai importante înmormântări publice organizate în Serbia de la căderea comunismului în 1990, dovadă că Ratko Mladic rămâne foarte popular în ţară şi în Republica Autonomă Sârbă din Bosnia, deşi fusese declarat vinovat de organizarea asediului de la Sarajevo şi a masacrului de la Srebrenica, care se numără printre cele mai sângeroase episoade din Europa de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Vineri, glorificarea criminalului de război a stârnit furia unor înalți oficiali ai UE, a unor miniștri naționali și a unor diplomați. Comisarul pentru extindere, Marta Kos, a avertizat că înmormântarea va constitui un „test important” pentru procesul de aderare al Serbiei. Marta Kos a anulat deja o vizită la Belgrad și se pare că von der Leyen va omite Serbia în cadrul viitorului său turneu în Balcani.

În luna iulie, Comisia a încercat să relanseze procesul de aderare al Serbiei. Opt state membre au blocat această inițiativă, invocând preocupări legate de statul de drept și nealinierea Belgradului la sancțiunile UE împotriva Rusiei.

„Toată lumea poate vedea că, în urma acestei glorificări abominabile a lui Mladić, deschiderea Clusterului 3 este complet exclusă pentru moment”, a declarat pentru Euronews un diplomat al UE, sub condiția anonimatului.

Ministrul sârb al Justiției, Nenad Vujic, a anunțat inițial acordarea unor „onoruri militare și de stat” pentru Mladic, ceea ce a stârnit indignare la nivel internațional, înainte ca președintele Aleksandar Vucic să modereze această decizie.

Vucic a respins acuzațiile de glorificare a fostului general, afirmând că ceremonia a fost organizată în conformitate cu dorințele familiei.

UE nu a precizat deocamdată care ar putea fi consecințele acestui eveniment asupra eforturilor Serbiei de a adera la blocul celor 27 de state membre.

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