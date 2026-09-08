Situația de la FCSB s-a tensionat după înfrângerea cu Dinamo de sâmbătă seara, scor final 2-1. Gigi Becali, patronul echipei roș-albaștrilor, a anunțat că antrenorul Marius Baciu ar putea fi înlocuit. Ulterior, tehnicianul a izbucnit și și-a anunțat jucătorii că ar avea în plan să părăsească echipa.

Gigi Becali a discutat cu Ianis Zicu pentru preluarea FCSB, în locul lui Marius Baciu, după derby-ul Dinamo-FCSB, care a avut loc sâmbătă seara, 6 septembrie 2026. Ianis Zicu urma să meargă la palat pe 7 septembrie, dar întâlnirea a fost anulată după reacția suporterilor din Peluza Nord, care s-au opus numirii sale ca tehnician.

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Marius Baciu le-ar fi spus jucătorilor că vrea să plece de la FCSB. Decizia ar fi venit după declarațiile lui Gigi Becali privind înlocuirea sa. Fotbaliștii au încercat să-l convingă să rămână, potrivit ProSport. Jucătorii FCSB n-ar fi primit bine vestea plecării lui Marius Baciu. Potrivit surselor ProSport, fotbaliștii i-au trimis numeroase mesaje și au încercat să-l convingă să rămână la echipă.

„Plec de la FCSB, nu se mai poate, e prea mult!”, ar fi spus antrenorul.

Gigi Becali ar fi vrut să-l înlocuiască pe Marius Baciu

De altfel, staff-ul tehnic al lui Marius Baciu ar fi fost surprins de apariția variantelor Ianis Zicu și Adrian Mutu la FCSB. Potrivit informațiilor, situația l-ar fi deranjat și pe antrenor.

„Da, da, da, așa este (n.r. despre contactarea lui Ianis Zicu). Și au zis suporterii că fac scandal mare. Ei vor stelist, așa vor, așa fac. Eu stau în pat, la televizor. Charalambous și Pintilii oricând sunt bine veniți să facem tovărășie. Am câștigat milioane cu ei”, a recunoscut Gigi Becali.

Staff-ul tehnic ar fi fost iritat de faptul că Gigi Becali ar fi negociat cu Ianis Zicu și Adrian Mutu în timp ce echipa pregătea meciurile cu FC Argeș și Dinamo. Și suporterii conduși de Gigi Mustață s-au opus schimbării lui Marius Baciu. Galeria și-a declarat public susținerea pentru antrenor.

Sursă foto: Mediafax Foto