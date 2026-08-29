Consiliul General al Capitalei a aprobat vineri, 28 august, o hotărâre prin care indemnizația pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap și cea oferită mamelor, prin voucherele „Materna”, sunt suspendate până la data de 1 noiembrie 2030. Mai mult decât atât, hotărârea prevede și reducerea ajutoarelor sociale ale nou-născuților, respectiv a celor dedicate copiilor cu handicap, reglementări care vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2027.

Votul membrilor din Consiliu a fost secret, motiv pentru care consilierii care au participat la ședință în format online nu au beneficiat de drept de vot. Este vorba de o procedură rareori demarată, întrucât secretizarea votului este justificată doar în cazul hotărârilor cu conținut sensibil, precum numiri, alegeri de primari și viceprimari sau diverse sancțiuni aplicate.

Din dezbaterile purtate înainte de momentul votului final, a reieșit că PSD și AUR s-au poziționat împotriva hotărârii, în timp ce PNL, USR și PUSL au fost „pentru”.

„Am ajuns la aproape 690 de milioane datorii din aceste ajutoare, denumite stimulente – chiar dacă nu stimulează ceva anume”

Propunerea a venit din partea consilierului general Andrei Badiu, de la PNL, și a fost aprobată cu 28 de voturi „pentru” și doar patru „împotrivă”. Primarul General al Capitalei și-a motivat deciziile prin faptul că vrea să facă economii la bugetul local.

„Aceste ajutoare, denumite stimulente – fără a fi stimulente, pentru că nu stimulează ceva anume – prin votul acestora, cu mai mult timp în urmă şi prin neplata lor, am ajuns la aproape 690 de milioane datorii la aceşti oameni. O să ajungem la 700 în curând. Nu ştiu dacă vă imaginaţi ce înseamnă această sumă. Este o sumă fabuloasă, foarte, foarte mare. În condiţiile în care suntem cu plata facturii la Termoenergetica la nivelul lunii decembrie 2025.

De acum înainte, ne asumăm că aceşti bani vor fi plătiţi lună de lună. În momentul în care va fi plătită ultima tranşă – şi am calculat că va fi în octombrie 2030 – automat se va de-suspenda hotărârea şi va merge mai departe. Până acum nu au fost plătiţi în fiecare lună, pentru că nu am avut de unde”, a declarat primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Indemnizația nou-născuților a fost redusă de la 2.500 de lei la 2.000 de lei / Stimulentul pentru copiii cu handicap este acordat în funcție de gradul de handicap

De asemenea, stimulentul financiar acordat nou-născuților a fost micșorat de la 2.500 de lei la 2.000 de lei. Față de hotărârea aflată în vigoare, prin care se acordau 1.000 lei copiilor cu handicap, acum valoarea stimulentului este acordată în funcție de gradul de handicap, după cum urmează:

1.000 lei pentru handicap grav sau handicap grav care necesită asistent personal;

800 lei pentru handicap accentuat;

400 lei pentru handicap mediu.

În ceea ce privește voucherul Materna, Ciucu a declarat că gravidele au deja decontate de la Ministerul Sănătății analizele pe timpul sarcinii.

„Toate gravidele sunt deja asigurate printr-o politică a statului, a Ministerului Sănătății. Voucher-ul Materna nu face altceva decât să dubleze. Din moment ce se pot face toate analizele de la morfologie fetală, investigații paraclinice, analize de sânge, intervenții în situații de criză, supraveghere sarcină cu risc, internări de urgență, dublu și triplu test prin programul național. Din moment ce deja totul este acoperit, de ce municipiul București să dubleze?”, a precizat Ciprian Ciucu.

„Banii ăștia ne stimulează să trăim, să nu murim de foame” / „Voucherul Materna a fost gândit ca un ajutor”

„Vă rog să respingeți acest proiect de hotărâre! Câți dintre dumneavoastră puteți să trăiți în București cu suma de… țineți-vă bine, 1.700 de lei?! Adică 1.281 lei pensie minimă și 450 lei sau cât este îndemnizația la handicap grav. Faceți experimentul ăsta și trăiți în București. Și după aia să vă gândiți să tăiați din banii ăștia. Banii ăștia sunt un stimulent. Stimulează să trăim, să nu murim de foame. Aia stimulează”, a declarat Cătălin Moșgoreanu, cetățean cu dizabilități.

„Voucherul Materna a fost gândit ca un ajutor, pentru a plomba acele situații nu neapărat foarte frecvente în București, în care femeile, atunci când deveneau mame, nu beneficiau, așa cum spune legea, de servicii medicale prenatale, de monitorizare, și postnatale, de asemenea 42 de zile după naștere. Orice femeie, în momentul în care devine gravidă, ea devine automat asigurată în sistemul public de sănătate și beneficiază de toate serviciile medicale necesare pentru a avea o sarcină urmărită, pe hârtie. În realitate știm cu toții că de multe ori aparatul nu merge, ecograful pentru morfologia necesară, la un moment dat în sarcină s-a blocat, doctorul lipsește și trebuie să te duci la privat”, a explicat Ana Măiță, reprezentantă a mamelor.