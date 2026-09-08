Prima pagină » Știri externe » Decizie radicală la Budapesta: Guvernul lui Peter Magyar expulzează 10 diplomați ruși pentru încălcarea Convenției de la Viena

Decizie radicală la Budapesta: Guvernul lui Peter Magyar expulzează 10 diplomați ruși pentru încălcarea Convenției de la Viena

Melania Agiu
Decizie radicală la Budapesta: Guvernul lui Peter Magyar expulzează 10 diplomați ruși pentru încălcarea Convenției de la Viena
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ungaria a expulzat 10 diplomați ruși din cauza unor activități considerate incompatibile cu statutul lor diplomatic, a anunțat, marți, ministrul maghiar de Externe, Anita Orban, relatează Anadolu Agency.


Diplomații „au desfășurat, în Ungaria, activități inacceptabile pentru statutul lor, în conformitate cu Convenția de la Viena”, a declarat Orbán, fără a oferi alte detalii despre faptele invocate. „Această decizie protejează securitatea și suveranitatea Ungariei”, a adăugat ea.

Sondaj Gândul

După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Orban a subliniat, totuși, că această măsură nu echivalează cu ruperea relațiilor diplomatice cu Moscova și că Budapesta va menține dialogul necesar cu Rusia pe baza respectului reciproc și a respectării normelor diplomatice.

Ea nu a oferit detalii suplimentare cu privire la presupusele activități și nici nu a dezvăluit numele și funcțiile diplomaților în cauză.

Decizia marchează o schimbare în relațiile dintre Ungaria și Rusia sub noul guvern al prim-ministrului Peter Magyar, care a preluat puterea în luna mai a acestui an.

În aceeași lună, Budapesta a expulzat un diplomat rus pe fondul acuzațiilor că acesta ar fi desfășurat operațiuni de culegere de informații sub acoperire diplomatică.

Tot în luna mai, Orban l-a convocat pe ambasadorul rus la Budapesta, Evgeny Stanislavov, în urma atacurilor cu drone rusești asupra regiunii Transcarpatia din vestul Ucrainei, unde trăiește o comunitate etnică maghiară numeroasă.

„I-am spus ambasadorului rus că, pentru Ungaria, este absolut inacceptabil faptul că acum atacă Transcarpatia”, a declarat ea la acea vreme.

Orban a îndemnat, de asemenea, Rusia să depună eforturi în vederea „unui armistițiu imediat și a unei soluționări pașnice și durabile a războiului (din Ucraina) cât mai curând posibil”.

Convenția presupune următoarele reguli fundamentale:

Diplomații nu pot fi arestați sau deținuți de autoritățile statului în care își desfășoară activitatea. Ei au imunitate penală totală (nu pot fi judecați sau trimiși la închisoare în țara gazdă, indiferent de fapta comisă). Poliția sau armata țării gazdă nu au voie să intre în sediul unei ambasade sau în reședința ambasadorului fără permisiunea explicită a acestuia. Curierul diplomatic și valiza diplomatică (corespondența oficială) nu pot fi deschise, verificate sau reținute la vamă/aeroport.

Deși au imunitate, Convenția stipulează clar că toți diplomații au obligația de a respecta legile și reglementările statului gazdă și nu au voie să se amestece în treburile interne ale acelui stat (de exemplu, le este interzis spionajul sau finanțarea unor partide politice locale).

Dacă un diplomat încalcă grav aceste reguli (cum este cazul celor 10 diplomați ruși expulzați de Ungaria), statul gazdă nu îi poate aresta, dar are dreptul legal să îi declare „persona non grata” (persoană nedorită). În acel moment, țara care i-a trimis este obligată să îi recheme de urgență acasă. Dacă nu o face, aceștia își pierd imunitatea.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Actrița Angelina Jolie și-a adus fiul de 18 ani la un club de box din Harkov, Ucraina
15:05
Actrița Angelina Jolie și-a adus fiul de 18 ani la un club de box din Harkov, Ucraina
CONTROVERSĂ Liderii de la Bruxelles critică dur Serbia pentru funeraliile cu onoruri militare ale criminalului de război Ratko Mladić. „Imaginile sunt șocante“. În ce măsură este afectat procesul de aderare la UE
14:30
Liderii de la Bruxelles critică dur Serbia pentru funeraliile cu onoruri militare ale criminalului de război Ratko Mladić. „Imaginile sunt șocante“. În ce măsură este afectat procesul de aderare la UE
CONTROVERSĂ Scandalurile de corupție se țin lanț în Ucraina. O nouă demisie zguduie regimul lui Zelenski. Procurorul general s-a retras din funcție. Gândul face retrospectiva celor mai răsunatoare scandaluri de la începutul războiului
13:09
Scandalurile de corupție se țin lanț în Ucraina. O nouă demisie zguduie regimul lui Zelenski. Procurorul general s-a retras din funcție. Gândul face retrospectiva celor mai răsunatoare scandaluri de la începutul războiului
FLASH NEWS Politico: Paradoxul războiului: porumbul american poate ajunge mai ieftin în UE decât cel din Ucraina. Lovitură de 10 miliarde de dolari pentru Kiev
11:49
Politico: Paradoxul războiului: porumbul american poate ajunge mai ieftin în UE decât cel din Ucraina. Lovitură de 10 miliarde de dolari pentru Kiev
NEWS ALERT Muzeul Renoir din Franța a fost jefuit. Patru tablouri au fost furate, cu o valoare estimată la 9 milioane de euro. Ce au aflat autoritățile de pe camerele de supraveghere
11:20
Muzeul Renoir din Franța a fost jefuit. Patru tablouri au fost furate, cu o valoare estimată la 9 milioane de euro. Ce au aflat autoritățile de pe camerele de supraveghere
FLASH NEWS Axios: SUA caută o înțelegere Rusia-Ucraina înainte de iarnă. Zelenski dezvăluie planul discutat cu emisarii lui Trump
11:12
Axios: SUA caută o înțelegere Rusia-Ucraina înainte de iarnă. Zelenski dezvăluie planul discutat cu emisarii lui Trump
Mediafax
Ce gătim de Sfânta Maria? 7 rețete rapide și ieftine
Digi24
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului
Cancan.ro
Prințul Marco a scos artileria grea și îl atacă pe Speak: 'Să vorbim despre suma pe care ai primit-o și...
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Adevarul
Rusia vorbește despre „începutul unui război real”. Expert: Moscova testează limitele Occidentului prin tactica „feliei de salam”
Mediafax
Harta industriei de armament din România | Cine produce arme, muniție și blindate și unde ajung miliardele
Click
Cătălin Scărlătescu își face casă în Delta Dunării. Iubita lui, arhitectă, se ocupă de proiect: „Nu vreau să fac o investiție foarte mare”
Digi24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria Mică 2026: Cele mai frumoase urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 8 septembrie
Cancan.ro
Înmormântarea lui Costeluș de la Clejani, amânată pe termen nedeterminat? Scandal la INML, cu intervenția autorităților
Ce se întâmplă doctore
Lucruri neștiute despre Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026! Cum a ajuns să participe, de fapt, la show-ul de la Antena 1, alături de iubitul ei Remi
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Descopera.ro
Pământul are o nouă hartă! Cum au fost aranjate continentele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?
Descopera.ro
Săpăturile din Polonia au dezvăluit un om din Epoca de Piatră înmormântat alături de alte cranii și un colier de dinți
Mediafax Italia
Plajele de nisip care AU APĂRUT peste noapte! Localnicii nu mai știu ce să creadă!
Mediafax Spania
Unde este mai ușor să te angajezi în 2026? Ghidul pieței muncii și domeniile „Zonă Verde”
STUDIU Cât timp pierd românii în trafic. România, printre țările din Uniunea Europeană cu cele mai lungi drumuri până la job
15:46
Cât timp pierd românii în trafic. România, printre țările din Uniunea Europeană cu cele mai lungi drumuri până la job
EDUCAȚIE Gabriela Firea, semnal de alarmă de Ziua Alfabetizării: „Un copil care nu înțelege ce citește devine un adult mai ușor de păcălit”
15:44
Gabriela Firea, semnal de alarmă de Ziua Alfabetizării: „Un copil care nu înțelege ce citește devine un adult mai ușor de păcălit”
EXCLUSIV Primele declarații ale Sorinei Matei, după numirea la conducerea interimară a TVR: „Vreau să punem accentul pe jurnalism / Mă interesează conținutul, să fie echidistant și echilibrat / Nu dau pe nimeni afară”
15:28
Primele declarații ale Sorinei Matei, după numirea la conducerea interimară a TVR: „Vreau să punem accentul pe jurnalism / Mă interesează conținutul, să fie echidistant și echilibrat / Nu dau pe nimeni afară”
EXCLUSIV Parlamentarii au transmis Comisiei de Apărare cererea lui Nicuşor Dan de a trimite militari în sprijinul Ucrainei. Preşedinţia spune că aceştia nu merg la război
15:15
Parlamentarii au transmis Comisiei de Apărare cererea lui Nicuşor Dan de a trimite militari în sprijinul Ucrainei. Preşedinţia spune că aceştia nu merg la război
NEWS ALERT Diversionist rus săltat de DIICOT. Ar fi colectat date despre tehnica românească militară și transmitea unui coordonator. Spionii MApN, în dosar
15:01
Diversionist rus săltat de DIICOT. Ar fi colectat date despre tehnica românească militară și transmitea unui coordonator. Spionii MApN, în dosar
FLASH NEWS Tribunalul București a admis cererea de intrare în insolvență a STB. Cine este administratorul judiciar și ce termene limită au fost fixate
15:01
Tribunalul București a admis cererea de intrare în insolvență a STB. Cine este administratorul judiciar și ce termene limită au fost fixate

Cele mai noi

Trimite acest link pe