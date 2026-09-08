Ungaria a expulzat 10 diplomați ruși din cauza unor activități considerate incompatibile cu statutul lor diplomatic, a anunțat, marți, ministrul maghiar de Externe, Anita Orban, relatează Anadolu Agency.



Diplomații „au desfășurat, în Ungaria, activități inacceptabile pentru statutul lor, în conformitate cu Convenția de la Viena”, a declarat Orbán, fără a oferi alte detalii despre faptele invocate. „Această decizie protejează securitatea și suveranitatea Ungariei”, a adăugat ea.

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Orban a subliniat, totuși, că această măsură nu echivalează cu ruperea relațiilor diplomatice cu Moscova și că Budapesta va menține dialogul necesar cu Rusia pe baza respectului reciproc și a respectării normelor diplomatice.

Ea nu a oferit detalii suplimentare cu privire la presupusele activități și nici nu a dezvăluit numele și funcțiile diplomaților în cauză.

Decizia marchează o schimbare în relațiile dintre Ungaria și Rusia sub noul guvern al prim-ministrului Peter Magyar, care a preluat puterea în luna mai a acestui an.

În aceeași lună, Budapesta a expulzat un diplomat rus pe fondul acuzațiilor că acesta ar fi desfășurat operațiuni de culegere de informații sub acoperire diplomatică.

Tot în luna mai, Orban l-a convocat pe ambasadorul rus la Budapesta, Evgeny Stanislavov, în urma atacurilor cu drone rusești asupra regiunii Transcarpatia din vestul Ucrainei, unde trăiește o comunitate etnică maghiară numeroasă.

„I-am spus ambasadorului rus că, pentru Ungaria, este absolut inacceptabil faptul că acum atacă Transcarpatia”, a declarat ea la acea vreme.

Orban a îndemnat, de asemenea, Rusia să depună eforturi în vederea „unui armistițiu imediat și a unei soluționări pașnice și durabile a războiului (din Ucraina) cât mai curând posibil”.

Convenția presupune următoarele reguli fundamentale:

Diplomații nu pot fi arestați sau deținuți de autoritățile statului în care își desfășoară activitatea. Ei au imunitate penală totală (nu pot fi judecați sau trimiși la închisoare în țara gazdă, indiferent de fapta comisă). Poliția sau armata țării gazdă nu au voie să intre în sediul unei ambasade sau în reședința ambasadorului fără permisiunea explicită a acestuia. Curierul diplomatic și valiza diplomatică (corespondența oficială) nu pot fi deschise, verificate sau reținute la vamă/aeroport.

Deși au imunitate, Convenția stipulează clar că toți diplomații au obligația de a respecta legile și reglementările statului gazdă și nu au voie să se amestece în treburile interne ale acelui stat (de exemplu, le este interzis spionajul sau finanțarea unor partide politice locale).

Dacă un diplomat încalcă grav aceste reguli (cum este cazul celor 10 diplomați ruși expulzați de Ungaria), statul gazdă nu îi poate aresta, dar are dreptul legal să îi declare „persona non grata” (persoană nedorită). În acel moment, țara care i-a trimis este obligată să îi recheme de urgență acasă. Dacă nu o face, aceștia își pierd imunitatea.