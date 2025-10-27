Prima pagină » Actualitate » Client ÎNȘELAT pe o platformă de comerț online. Ce a primit utilizatorul în locul unui smartphone iPhone 16 Pro Max pe care plătise 2.800 de lei

27 oct. 2025, 17:13, Actualitate
Un utilizator al Vinted, o platformă online pentru cumpărarea, vânzarea și schimbul de articole noi sau la mâna a doua, a trăit o experiență nefericită după ce a vrut să   cumpere un smartphone pe care l-a negociat la suma de 2.800 de lei.

Păgubitul a explicat, pe Reddit.com, cum a ajuns să ia „cea mai bine gândită țeapă pe VINTED”.

„Am vrut să achiziționez un telefon, prin urmare, am zis să dau o geană şi pe VINTED, unde am găsit un iPhone 16 Pro Max la 3.000 RON, l-am negociat la 2.800 şi nu am mai stat pe gânduri, am plătit şi l-am așteptat”, a povesti acesta.

Ulterior a primit pachetul cu telefonul mul așteptat, dar în interior era mai degrabă o glumă, decât un gadget: fotografia telefonului pe care îl aștepta!

„Bun… vine ziua în care ridic coletul, șoc și groază, ce credeți că era în colet? Cutia telefonului şi o poză color cu un iPhone16 Pro Max. Îmi dau două palme și zic în minte «Măi, vere, ce e asta?»…Plec supărat spre casă, contactez echipa VINTED că am primit o poză scoasă la imprimantă cu telefonul în loc de telefonul fizic și după câteva ore de așteptat bune… răspunsul este «Produsul este exact ceea ce ați comandat». Nedumerit, întreb din nou… «Am comandat un telefon, am primit o poză color scoasă la imprimantă… Vi se pare că am primit ce am comandat?»”, a mai spus el.

Păgubitul s-a lămurit repede că a fost vorba de o înșelătorie și a înțeles și cum a funcționat escrocheria căreia i-a căzut victimă, scrie Adevărul.

„lar de aici, oameni buni… am fost îndrumat să citesc descrierea… care, ce credeţi? Arăta în felul următor: iPhone 16 Pro Max 512GB, 5G, Black Titanium, deblocat în orice reţea. CE CUMPĂRAŢI? (poză printată cu acesta):

  • Model iPhone 16 Pro Max
  • 512 GB
  • Condiţie: Nou
  • Vine cu: Cutie originală

Acum, la o privire mai amănunţită… datorită faptului că în paranteză scria clar «POZĂ PRINTATĂ CU ACESTA»… eu nu mai primesc nici un leu înapoi. Aşa că, ţie, că poate eşti pe aici, cel ce mi-ai dat ţeapă (şi sigur nu doar mie), să îţi dea Dumnezeu după suflet. MARE GRIJĂ LA ŢEPE!”…

