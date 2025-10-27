Un utilizator al Vinted, o platformă online pentru cumpărarea, vânzarea și schimbul de articole noi sau la mâna a doua, a trăit o experiență nefericită după ce a vrut să cumpere un smartphone pe care l-a negociat la suma de 2.800 de lei.

Păgubitul a explicat, pe Reddit.com, cum a ajuns să ia „cea mai bine gândită țeapă pe VINTED”.

„Am vrut să achiziționez un telefon, prin urmare, am zis să dau o geană şi pe VINTED, unde am găsit un iPhone 16 Pro Max la 3.000 RON, l-am negociat la 2.800 şi nu am mai stat pe gânduri, am plătit şi l-am așteptat”, a povesti acesta.

Ulterior a primit pachetul cu telefonul mul așteptat, dar în interior era mai degrabă o glumă, decât un gadget: fotografia telefonului pe care îl aștepta!

„Bun… vine ziua în care ridic coletul, șoc și groază, ce credeți că era în colet? Cutia telefonului şi o poză color cu un iPhone16 Pro Max. Îmi dau două palme și zic în minte «Măi, vere, ce e asta?»…Plec supărat spre casă, contactez echipa VINTED că am primit o poză scoasă la imprimantă cu telefonul în loc de telefonul fizic și după câteva ore de așteptat bune… răspunsul este «Produsul este exact ceea ce ați comandat». Nedumerit, întreb din nou… «Am comandat un telefon, am primit o poză color scoasă la imprimantă… Vi se pare că am primit ce am comandat?»”, a mai spus el.

Păgubitul s-a lămurit repede că a fost vorba de o înșelătorie și a înțeles și cum a funcționat escrocheria căreia i-a căzut victimă, scrie Adevărul.