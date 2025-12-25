Prima pagină » Actualitate » O mașină cu șase persoane a căzut de pe un pod, în Argeș. Care este starea victimelor

25 dec. 2025, 19:44, Actualitate
O mașină cu șase persoane a căzut de pe un pod, în Argeș. Care este starea victimelor
O mașină cu șase persoane în ea a căzut de pe un pod, în Argeș. Salvamont Argeș a intervenit cu o echipă de salvatori montani, aflată în tură pentru a acorda ajutor ocupanților autoturismului Dacia Duster, care a căzut de pe podul în afara drumului forestier dintre cabana Voina și cabana Cuca.

Potrivit surselor Gândul, cel mai mare ocupant al mașinii are 21 de ani. Aceștia veneau dinspre Cuca și au alunecat pe zăpadă. Mașina a căzut pe roți, de pe un pod, de aproximativ 3 metri.

Salvamont Argeș a transmis că toate persoanele au fost evacuate din autoturismul căzut în afara drumului, au fost evaluate la fața locului și nu prezintă afecțiuni medicale. Mai mult, toate cele șase persoane au fost aduse la Baza Salvamont Voina, sunt conștiente, cooperante și se așteaptă aparținătorii pentru a-i prelua.

recomandăm circulați cu prudență și nu folosiți decât drumurile administrate și întreținute/deszăpezite”, spune Salvamont Argeș.

Din imagini, se poate vedea că șoferul mașinii este începător.

sursa foto: Salvamont Argeș

Cele mai noi