Regele Charles al III-lea, mesaj de Crăciun: „Trebuie să prețuim compasiunea și reconcilierea într-o lume tot mai nesigură”

Regele Charles al III-lea le-a transmis joi britanicilor un mesaj de Crăciun în care a îndemnat la compasiune, reconciliere și unitate, într-o lume pe care a descris-o tot mai nesigură și agitată.

Monarhul, în vârstă de 77 de ani, a susținut discursul tradițional de Crăciun într-un mesaj preînregistrat.

”Cuvântul pelerinaj este mai puţin folosit azi, însă are o semnificaţie specială pentru lumea noastră modernă şi mai ales de Crăciun. Este vorba să înaintezi către viitor, revenind totodată către trecut, pentru a-ţi aminti şi a învăţa lecţii”, a declarat regele.

Regele a descris prezentul drept o perioadă incertă, în care lumea pare să se miște din ce în ce mai repede. În acest context, el afirmă că diversitatea comunităților poate deveni o sursă de forță, dacă este bazată pe respect și cooperare.

”Îmi pare că trebuie să preţuim valorile compasiunii şi reconclierii. Atunci când mă întâlnesc cu persoane de diverse confesiuni, găsesc extrem de încurajator să aud tot ceea ce avem în comun, şi anume o dorinţă împărtăşită de pace şi un respect profund faţă de viaţă”, declară regele.

Potrivit tradiţiei, regele şi soţia sa, regina Camila, se întâlnesc de Crăciun cu alţi membri ai familiei regale la reşedinţa de la Sandringham, în estul Angliei.

