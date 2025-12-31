Climatologul Lucian Sfîcă, despre ultima noapte geroasă de decembrie la Iași: „Iarna-i grea, omătu-i mare...”

Climatologul ieșean Lucian Sfîcă scrie că, într-o societate atât de bazată pe tehnologie și confort, iarna nu-și mai găsește locul.

Dincolo de asta, însă, mulți ne dorim un peisaj feeric de iarnă, în decembrie, dar nu și să dăm „la lopată”, pentru a deszăpezi mașina, de exemplu, scrie Ziarul de Iași.

„Preferabil, o zăpadă de decor și câțiva fulgi strategic distribuiți pentru a ne lustrui imaginea de basm a acestei perioade din an.”, scrie climatologul.

Urgia lui „Ningău”

Decembrie era denumit din moși-strămoși „Ningău”, în unele regiuni ale țării. Ninsorile abundente au devenit muze pentru diverse poezii și romane clasice.

Mai nou, însă, zăpada de decembrie reprezintă un „unicorn” pentru generația nouă. Luna ianuarie, cunoscută amenințător drept „Gerar”, nu mai aduce nici ea cu cea de altădată.

„Iernile copiilor nu mai seamănă cu cele ale bunicilor”, subliniază climatologul Lucian Sfîcu.

