Kim Jong Un a inaugurat un cartier rezidențial în Coreea de Nord pentru familiile soldaților morți în războiul din Ucraina

Mihai Tănase
16 feb. 2026, 10:50, Știri externe
Kim Jong-Un - Foto: Profimedia images

Kim Jong Un a inaugurat la Phenian un cartier rezidențial destinat familiilor soldaților nord-coreeni care au murit luptând alături de armata lui Vladimir Putin în contextul implicării Coreei de Nord în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat luni la inaugurarea unui nou cartier rezidențial în Phenian, destinat familiilor soldaților care au murit în „operațiuni militare în străinătate”, așa cum a relatat agenția oficială de presă KCNA, citată de The Guardian.com.

Într-un discurs susținut cu acest prilej, Kim a declarat că noul cartier simbolizează „spiritul și sacrificiul” soldaților căzuți la datorie. El a adăugat că locuințele au fost construite pentru ca familiile îndoliate „să fie mândre de fiii și soții lor și să trăiască fericite”.

Liderul de la Phenian a afirmat că a cerut ca proiectul să fie finalizat „chiar și cu o zi mai devreme”, în speranța că inaugurarea va aduce „o mică consolare” familiilor celor uciși în misiuni militare externe.

Imaginile publicate de agenția nord-coreeană îl arată pe Kim Jong Un însoțit de fiica sa, Ju Ae, în timp ce discută cu rudele soldaților și vizitează locuințele nou construite. Apariția constantă a adolescentei alături de liderul nord-coreean a alimentat speculații tot mai intense potrivit cărora aceasta ar putea fi pregătită drept posibil succesor.

Foto: X/ Lunacharsky

Foto: Profimedia images

În ultimii trei ani, Ju Ae a fost prezentă la un număr tot mai mare de evenimente oficiale, de la teste de rachete și aniversări militare până la sărbători naționale, semn că aparatul de propagandă al statului îi crește treptat vizibilitatea publică.

Câți soldați a trimis Coreea de Nord în războiul ruso-ucrainean

Amintim că în baza unui pact de apărare reciprocă cu Rusia, Coreea de Nord a trimis în 2024 aproximativ 14.000 de soldați pentru a lupta alături de trupele ruse împotriva Ucraina. Potrivit surselor sud-coreene, ucrainene și occidentale, peste 6.000 dintre aceștia ar fi fost deja uciși în lupte.

În ultimele luni, Phenianul a organizat mai multe ceremonii publice pentru a-și onora militarii căzuți, inclusiv inaugurarea unui complex memorial în capitală, decorat cu sculpturi reprezentând soldați nord-coreeni.

Deschiderea noului cartier rezidențial are loc înaintea celui de-al nouălea congres al Partidul Muncitorilor, programat pentru sfârșitul lunii februarie.

