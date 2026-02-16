Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, de Ziua Feroviarilor, Ciprian Șerban, a mulțumit angajaților din sistemul feroviar pentru devotamentul și sacrificiul prin care mențin funcțional unul dintre cele mai importante servicii publice din România.

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii le-a transmis un mesaj celor care lucrează în sistemul feroviar românesc, subliniind rolul esențial pe care aceștia îl au în funcționarea economiei și în conectarea comunităților din întreaga țară.

Mesajul transmis de ministrul Transporturilor de Ziua Feroviarilor

„Astăzi nu este doar o dată în calendar. Astăzi este despre voi, cei care, de multe ori nevăzuți și neauziți, faceți ca inima acestei țări să continue să bată. Calea ferată nu înseamnă doar șine reci, traverse sau locomotive. Calea ferată înseamnă, înainte de toate, oameni. Înseamnă nopți nedormite în gări uitate de lume, înseamnă mâini crăpate de frig la revizii în miez de iarnă, înseamnă ochi ațintiți la drum în arșița verii și, mai presus de orice, înseamnă sacrificiu.

Potrivit acestuia, sistemul feroviar a fost menținut funcțional adesea datorită priceperii, responsabilității și devotamentului angajaților, iar, în final, Ciprian Șerban a transmis mulțumiri pentru devotamentul neclintit al feroviarilor și a reafirmat angajamentul instituției de a reda demnitatea acestei profesii esențiale pentru România.: ”Știu că de multe ori ați ținut sistemul în funcțiune doar prin priceperea și dârzenia voastră, chiar și atunci când resursele lipseau. Știu că sunteți a doua armată a țării, o familie mare în care meseria se transmite adesea din tată în fiu, cu mândrie, dar și cu greutăți.

Voi sunteți cei care aduceți studenții acasă în vacanțe, voi uniți familiile de sărbători și duceți economia mai departe, vagon cu vagon. Fiecare îmbrățișare de pe peronul unei gări vi se datorează și vouă. Fiecare „am ajuns cu bine” spus la telefon poartă în spate munca voastră.

Pentru toate orele petrecute departe de propriile familii ca să le duceți pe ale altora la destinație, vă mulțumesc.

Pentru devotamentul vostru neclintit, vă sunt recunoscător. Aveți tot respectul meu și angajamentul că facem tot ce este posibil, zi de zi, să redăm demnitatea acestei profesii nobile.