Prima pagină » Actualitate » Ministrul Transporturilor, mesaj de Ziua Feroviarilor: ”Pentru devotamentul vostru neclintit, vă sunt recunoscător”

Ministrul Transporturilor, mesaj de Ziua Feroviarilor: ”Pentru devotamentul vostru neclintit, vă sunt recunoscător”

16 feb. 2026, 10:57, Actualitate
Ministrul Transporturilor, mesaj de Ziua Feroviarilor: ”Pentru devotamentul vostru neclintit, vă sunt recunoscător”

Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, de Ziua Feroviarilor, Ciprian Șerban, a mulțumit angajaților din sistemul feroviar pentru devotamentul și sacrificiul prin care mențin funcțional unul dintre cele mai importante servicii publice din România.

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii le-a transmis un mesaj celor care lucrează în sistemul feroviar românesc, subliniind rolul esențial pe care aceștia îl au în funcționarea economiei și în conectarea comunităților din întreaga țară.

Mesajul transmis de ministrul Transporturilor de Ziua Feroviarilor

Astăzi nu este doar o dată în calendar. Astăzi este despre voi, cei care, de multe ori nevăzuți și neauziți, faceți ca inima acestei țări să continue să bată. Calea ferată nu înseamnă doar șine reci, traverse sau locomotive. Calea ferată înseamnă, înainte de toate, oameni. Înseamnă nopți nedormite în gări uitate de lume, înseamnă mâini crăpate de frig la revizii în miez de iarnă, înseamnă ochi ațintiți la drum în arșița verii și, mai presus de orice, înseamnă sacrificiu.

Potrivit acestuia, sistemul feroviar a fost menținut funcțional adesea datorită priceperii, responsabilității și devotamentului angajaților, iar, în final, Ciprian Șerban a transmis mulțumiri pentru devotamentul neclintit al feroviarilor și a reafirmat angajamentul instituției de a reda demnitatea acestei profesii esențiale pentru România.: ”Știu că de multe ori ați ținut sistemul în funcțiune doar prin priceperea și dârzenia voastră, chiar și atunci când resursele lipseau. Știu că sunteți a doua armată a țării, o familie mare în care meseria se transmite adesea din tată în fiu, cu mândrie, dar și cu greutăți.

Voi sunteți cei care aduceți studenții acasă în vacanțe, voi uniți familiile de sărbători și duceți economia mai departe, vagon cu vagon. Fiecare îmbrățișare de pe peronul unei gări vi se datorează și vouă. Fiecare „am ajuns cu bine” spus la telefon poartă în spate munca voastră.
Pentru toate orele petrecute departe de propriile familii ca să le duceți pe ale altora la destinație, vă mulțumesc.
Pentru devotamentul vostru neclintit, vă sunt recunoscător. Aveți tot respectul meu și angajamentul că facem tot ce este posibil, zi de zi, să redăm demnitatea acestei profesii nobile.
La mulți ani, dragi feroviari!”, se încheie mesajul oficial.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Ninsorile se întorc în forță în România. ANM a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, în ce zone din țară ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
11:03
Ninsorile se întorc în forță în România. ANM a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, în ce zone din țară ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
CONTROVERSĂ O româncă a fost menționată în scandalul internațional „Sarajevo Safari”. Ea ar fi ucis 10 oameni într-un singur raid  
11:02
O româncă a fost menționată în scandalul internațional „Sarajevo Safari”. Ea ar fi ucis 10 oameni într-un singur raid  
CONTROVERSĂ Înmulțirea periculoasă a șacalilor, autoritățile vor să ia măsuri pentru împușcarea a 400 de animale sălbatice
10:37
Înmulțirea periculoasă a șacalilor, autoritățile vor să ia măsuri pentru împușcarea a 400 de animale sălbatice
VIDEO Apa ca o pradă, la Curtea de Argeş. Localnicii îşi umplu bidoanele de la izvorul mănăstirii şi merg cu ele la slujbă
10:35
Apa ca o pradă, la Curtea de Argeş. Localnicii îşi umplu bidoanele de la izvorul mănăstirii şi merg cu ele la slujbă
EXTERNE Accesul persoanelor cu dublă cetățenie interzis în Marea Britanie. În ce condiții se mai poate intra în Regatul Unit, după 25 februarie
10:32
Accesul persoanelor cu dublă cetățenie interzis în Marea Britanie. În ce condiții se mai poate intra în Regatul Unit, după 25 februarie
CONTROVERSĂ Curtea Supremă a anulat sechestrul pus pe bunurile lui Viorel Micula. Încercarea statului român de a recupera peste 300 de milioane de euro
10:06
Curtea Supremă a anulat sechestrul pus pe bunurile lui Viorel Micula. Încercarea statului român de a recupera peste 300 de milioane de euro
Mediafax
Ședință a coaliției de guvernare în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Cancan.ro
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o înghețată
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Nicușor Dan, absent de la München, în timp ce Maia Sandu a avut întâlniri cu greutate. Capcana marginalizării
Mediafax
Rubio se întâlnește cu Orbán la Budapesta, în contextul în care SUA și Ungaria urmează să semneze un acord nuclear civil
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale SIAS
Ce se întâmplă doctore
Abia dacă o mai recunoști! Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
După mânerele ascunse, China vrea să interzică și volanele de tip „yoke”, popularizate de Tesla
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Insectele au creier sau nu?
CONTROVERSĂ Discuție cu scântei între Hillary Clinton și un politician ceh la Munchen: „Există doar două genuri.“ „Cred că nu-l placi deloc pe Trump“
11:02
Discuție cu scântei între Hillary Clinton și un politician ceh la Munchen: „Există doar două genuri.“ „Cred că nu-l placi deloc pe Trump“
ARMATĂ Kim Jong Un a inaugurat un cartier rezidențial în Coreea de Nord pentru familiile soldaților morți în războiul din Ucraina
10:50
Kim Jong Un a inaugurat un cartier rezidențial în Coreea de Nord pentru familiile soldaților morți în războiul din Ucraina
VIDEO Ion Cristoiu: Nucleara a făcut plici! Nicușor Dan participă la Reuniunea de la Washington cu bilet de voie de la Bruxelles
10:44
Ion Cristoiu: Nucleara a făcut plici! Nicușor Dan participă la Reuniunea de la Washington cu bilet de voie de la Bruxelles
APĂRARE Președintele Letoniei avertizează: „Noua ordine mondială este periculoasă pentru Europa de Est”. Există un „plan B” dacă NATO eșuează?
10:12
Președintele Letoniei avertizează: „Noua ordine mondială este periculoasă pentru Europa de Est”. Există un „plan B” dacă NATO eșuează?
CONTROVERSĂ Obama își clarifică poziția cu privire la extratereștri, după ce a „zguduit“ internetul: „N-am văzut dovezi în timpul mandatului meu“
10:02
Obama își clarifică poziția cu privire la extratereștri, după ce a „zguduit“ internetul: „N-am văzut dovezi în timpul mandatului meu“
APĂRARE Șefii armatelor din Germania și Marea Britanie cer reînarmarea Europei. „Agresiunea și intențiile Rusiei se extind dincolo de Ucraina”
09:56
Șefii armatelor din Germania și Marea Britanie cer reînarmarea Europei. „Agresiunea și intențiile Rusiei se extind dincolo de Ucraina”

Cele mai noi

Trimite acest link pe