Ion Cristoiu: Nucleara a făcut plici! Nicușor Dan participă la Reuniunea de la Washington cu bilet de voie de la Bruxelles

Gazetarul Ion Cristoiu comentează, în Pastila de luni, anunțul potrivit căruia președintele Nicușor Dan participă la Reuniunea de la Washington, „cu bilet de voie de la Bruxelles”.

„Duminică seara, în jurnalul meu video, mi-am bătut capul să înțeleg ceea ce am numit schimbarea — schimbarea schimbării — schimbarea lui Nicușor Dan față de sindrofia de la Washington din 19.02.2026. Reamintesc că Donald Trump a convocat o primă ședință a Consiliului Păcii, adică a celor care s-au înscris și au aderat deja la acest consiliu.

Dar, pe lângă această convocare, a trimis și mai multor lideri din lume, inclusiv celor care conduc Comisia Europeană, invitația de a participa, de a fi prezenți, de a fi, să zicem, un soi de „majorete” la această întâlnire. Deci partea principală, importantă, este între cei din consiliu — acolo se discută — iar pe margine au fost invitați șefi de stat și de guvern.

Nicușor Dan, până ieri, a lăsat impresia — și nu doar că a lăsat impresia — că nu se duce. A anunțat clar că nu merge și a pus chiar condiții privind revizuirea Cartei acestui consiliu. A spus că este în consultări cu partea americană pentru a afla ce vor face cei invitați să stea pe postură de „majorete”. În momentul în care a pus aceste condiții, a devenit limpede pentru toată lumea că nu se va duce.

Deodată, ieri a anunțat că se duce. Nu a justificat această schimbare prin faptul că partea americană ar fi modificat sau revizuit Carta ori că l-ar fi asigurat că va beneficia de un protocol deosebit, ci a invocat nevoia de soluționare a conflictului din Gaza. Sunt lucruri care puteau fi aduse ca justificare și pentru o eventuală aderare la consiliu.

Oricum, această schimbare ne-a dat bătăi de cap nu numai mie, ci și analiștilor independenți. Tocmai mă pregăteam să găsesc și alte semnificații, să spun că, totuși, România ține cont de faptul că America este un partener strategic și că s-a produs o recalibrare. Dar în această dimineață am aflat că, în calitate de observator, vor merge și alți lideri. Giorgia Meloni, de pildă, a justificat că merge ca observator, dar nu aderă, deoarece există chestiuni în această Cartă care contrazic Constituția Italiei.

Mai important, s-a anunțat că și Comisia Europeană va fi prezentă, sigur, reprezentată de un comisar european pentru Mediterană. Așadar, această decizie de prezență a lui Nicușor Dan nu are o semnificație aparte și nu schimbă cu nimic atitudinea prudentă față de administrația Trump. Este mai degrabă un act formal, în linie cu poziția Comisiei Europene.

Deci Comisia Europeană i-a dat undă verde să meargă — dovadă că și ea va fi prezentă, în calitate de observator. Nu e nicio problemă din această perspectivă. El însă continuă politica de prudență, să-i spunem chiar de răceală, față de administrația Trump. Cea mai bună dovadă este că astăzi primește la Cotroceni o senatoare democrată cunoscută ca adversară a lui Donald Trump.

Prin urmare, această decizie de a merge nu are nicio semnificație în planul relațiilor bilaterale. Probabil vor merge și alți șefi de stat și de guvern să asiste în calitate de observatori. Nu este vorba de un statut formal de observator în cadrul Consiliului — pentru că în Carta consiliului nu există un asemenea statut — ci pur și simplu de a participa pentru a vedea ce se întâmplă, fără a avea vreo legătură instituțională cu acest Consiliu.”, spune Ion Cristoiu.

