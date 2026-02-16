Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Nucleara a făcut plici! Nicușor Dan participă la Reuniunea de la Washington cu bilet de voie de la Bruxelles

Ion Cristoiu: Nucleara a făcut plici! Nicușor Dan participă la Reuniunea de la Washington cu bilet de voie de la Bruxelles

16 feb. 2026, 10:44, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu, scriitor și publicist

Gazetarul Ion Cristoiu comentează, în Pastila de luni, anunțul potrivit căruia președintele Nicușor Dan participă la Reuniunea de la Washington, „cu bilet de voie de la Bruxelles”.

„Duminică seara, în jurnalul meu video, mi-am bătut capul să înțeleg ceea ce am numit schimbarea — schimbarea schimbării — schimbarea lui Nicușor Dan față de sindrofia de la Washington din 19.02.2026. Reamintesc că Donald Trump a convocat o primă ședință a Consiliului Păcii, adică a celor care s-au înscris și au aderat deja la acest consiliu.

Dar, pe lângă această convocare, a trimis și mai multor lideri din lume, inclusiv celor care conduc Comisia Europeană, invitația de a participa, de a fi prezenți, de a fi, să zicem, un soi de „majorete” la această întâlnire. Deci partea principală, importantă, este între cei din consiliu — acolo se discută — iar pe margine au fost invitați șefi de stat și de guvern.

Nicușor Dan, până ieri, a lăsat impresia — și nu doar că a lăsat impresia — că nu se duce. A anunțat clar că nu merge și a pus chiar condiții privind revizuirea Cartei acestui consiliu. A spus că este în consultări cu partea americană pentru a afla ce vor face cei invitați să stea pe postură de „majorete”. În momentul în care a pus aceste condiții, a devenit limpede pentru toată lumea că nu se va duce.

Deodată, ieri a anunțat că se duce. Nu a justificat această schimbare prin faptul că partea americană ar fi modificat sau revizuit Carta ori că l-ar fi asigurat că va beneficia de un protocol deosebit, ci a invocat nevoia de soluționare a conflictului din Gaza. Sunt lucruri care puteau fi aduse ca justificare și pentru o eventuală aderare la consiliu.

Oricum, această schimbare ne-a dat bătăi de cap nu numai mie, ci și analiștilor independenți. Tocmai mă pregăteam să găsesc și alte semnificații, să spun că, totuși, România ține cont de faptul că America este un partener strategic și că s-a produs o recalibrare. Dar în această dimineață am aflat că, în calitate de observator, vor merge și alți lideri. Giorgia Meloni, de pildă, a justificat că merge ca observator, dar nu aderă, deoarece există chestiuni în această Cartă care contrazic Constituția Italiei.

Mai important, s-a anunțat că și Comisia Europeană va fi prezentă, sigur, reprezentată de un comisar european pentru Mediterană. Așadar, această decizie de prezență a lui Nicușor Dan nu are o semnificație aparte și nu schimbă cu nimic atitudinea prudentă față de administrația Trump. Este mai degrabă un act formal, în linie cu poziția Comisiei Europene.

Deci Comisia Europeană i-a dat undă verde să meargă — dovadă că și ea va fi prezentă, în calitate de observator. Nu e nicio problemă din această perspectivă. El însă continuă politica de prudență, să-i spunem chiar de răceală, față de administrația Trump. Cea mai bună dovadă este că astăzi primește la Cotroceni o senatoare democrată cunoscută ca adversară a lui Donald Trump.

Prin urmare, această decizie de a merge nu are nicio semnificație în planul relațiilor bilaterale. Probabil vor merge și alți șefi de stat și de guvern să asiste în calitate de observatori. Nu este vorba de un statut formal de observator în cadrul Consiliului — pentru că în Carta consiliului nu există un asemenea statut — ci pur și simplu de a participa pentru a vedea ce se întâmplă, fără a avea vreo legătură instituțională cu acest Consiliu.”, spune Ion Cristoiu.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Ședință a coaliției de guvernare în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Cancan.ro
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o înghețată
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Nicușor Dan, absent de la München, în timp ce Maia Sandu a avut întâlniri cu greutate. Capcana marginalizării
Mediafax
Rubio se întâlnește cu Orbán la Budapesta, în contextul în care SUA și Ungaria urmează să semneze un acord nuclear civil
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale SIAS
Ce se întâmplă doctore
Abia dacă o mai recunoști! Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
După mânerele ascunse, China vrea să interzică și volanele de tip „yoke”, popularizate de Tesla
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Insectele au creier sau nu?
Gândul de Vreme Ninsorile se întorc în forță în România. ANM a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, în ce zone din țară ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
11:03
Ninsorile se întorc în forță în România. ANM a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, în ce zone din țară ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
CONTROVERSĂ Discuție cu scântei între Hillary Clinton și un politician ceh la Munchen: „Există doar două genuri.“ „Cred că nu-l placi deloc pe Trump“
11:02
Discuție cu scântei între Hillary Clinton și un politician ceh la Munchen: „Există doar două genuri.“ „Cred că nu-l placi deloc pe Trump“
CONTROVERSĂ O româncă a fost menționată în scandalul internațional „Sarajevo Safari”. Ea ar fi ucis 10 oameni într-un singur raid  
11:02
O româncă a fost menționată în scandalul internațional „Sarajevo Safari”. Ea ar fi ucis 10 oameni într-un singur raid  
TRANSPORT Ministrul Transporturilor, mesaj de Ziua Feroviarilor: ”Pentru devotamentul vostru neclintit, vă sunt recunoscător”
10:57
Ministrul Transporturilor, mesaj de Ziua Feroviarilor: ”Pentru devotamentul vostru neclintit, vă sunt recunoscător”
ARMATĂ Kim Jong Un a inaugurat un cartier rezidențial în Coreea de Nord pentru familiile soldaților morți în războiul din Ucraina
10:50
Kim Jong Un a inaugurat un cartier rezidențial în Coreea de Nord pentru familiile soldaților morți în războiul din Ucraina
CONTROVERSĂ Înmulțirea periculoasă a șacalilor, autoritățile vor să ia măsuri pentru împușcarea a 400 de animale sălbatice
10:37
Înmulțirea periculoasă a șacalilor, autoritățile vor să ia măsuri pentru împușcarea a 400 de animale sălbatice

Cele mai noi

Trimite acest link pe