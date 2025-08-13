Coliziune MORTALĂ pe A1 București-Pitești. Șoferul unei autoutilitare a murit după ce mașina s-a izbit de glisieră și s-a răsturnat

Accident mortal pe A1, în dreptul comunei Petrești, din Dâmbovița, miercuri dimineața. O autoutilitară a lovit glisiera mediană și s-a răsturnat pe carosabil, iar șoferul a decedat pe loc.

La primele ore ale dimineții, o autoutilitară a lovit glisiera mediană și s-a răsturnat pe carosabil, blocând deplasarea pe ambele benzi pe sensul București – Pitești al Autostrăzii A1, la kilometrul 76, în zona localității Ionești, județul Dâmbovița.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că o autoutilitară a lovit glisiera mediană şi s-a răsturnat pe carosabil, blocând deplasarea pe ambele benzi pe sensul Bucureşti – Piteşti al Autostrăzii A1, la kilometrul 76, în zona localităţii Ioneşti, judeţul Dâmboviţa”, anunţă, miercuri, Centrul Infotrafic.

Detașamentul de Pompieri Găești a intervenit cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, Garda de Intervenție Vișina cu un echipaj SMURD, iar Detașamentul de Pompieri Titu cu o autospecială de descarcerare.

La fața locului a fost identificată o autoutilitară răsturnată. Un bărbat a fost declarat decedat de către echipajul medical.

Cercetările urmează să stabilească în ce circumstanțe s-a produs accidentul.