Comitetul pentru situații de URGENȚĂ se reunește azi la Primăria Capitalei pentru a discuta despre explozia din Rahova

Prefectura Capitalei a anunțat că azi, la ora 18:00, va avea loc ședința Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, la sediul Primăriei Municipiului București, din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, în vederea gestionării urmărilor exploziei din cartierul Rahova. La întâlnire vor participa instituțiile cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență.

La ședința Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă vor participa primarul interimar, Stelian Bujduveanu, prefectul Andrei Nistor, vicepreşedinți, inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dealul Spirii” București-Ilfov.

De asemenea la ședință vor mai lua parte orimarii de sectoare, şefi de servicii publice deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală, manageri ai unor instituţii, regii autonome şi societăţi comerciale care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

Printre participanți se vor afla și consultanţi: experţi şi specialişti din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice care constituie comitetele sau din instituţii şi unităţi în subordine, precum şi reprezentanţi ai altor ministere, instituţii şi servicii publice cu atribuţii în domeniu, manageri ai societăţilor comerciale şi regiilor autonome care desfăşoară activităţi în domeniul de competenţă respectiv.