Concluziile Armatei după inspecția dronei care a lovit un bloc din Galați

Ruxandra Radulescu
Investigație tehnică la care a participat și o echipă a Ministerul Apărării Naționale, a stabilit că drona prăbușită la Galați, este una de tip UAS „Geran-2”, de fabricație rusească, utilizată în misiuni de tip kamikaze.

Potrivit datelor oficiale, aparatul avea structură din fibră de carbon și inscripții în alfabet chirilic, iar analiza componentelor indică un sistem de navigație GNSS de tip KOMETA, capabil să utilizeze simultan mai multe rețele satelitare, a transmis MApN printr-un comunicat.

Propulsia era asigurată de un motor termic cu patru pistoane, iar încărcătura de luptă, de tip exploziv (HE), avea aproximativ 30 de kilograme echivalent TNT și a detonat la impact.

„În urma incidentului înregistrat în data de 29.05.2026, aproximativ ora 02:00, în zona STIREX, str. BRĂILEI nr. 50, bl. BR1B, sc. 2, et. 10, apt. 80, loc. GALAȚI, jud. GALAȚI, investigația tehnică la care a participat si echipa specializată a MApN a concluzionat următoarele:

Tipul obiectului suspect: UAS (dronă aeriană):

– Model: GERAN2 , fabricație rusească (s-au identificat probe cu inscripția „ГЕРАНЬ 2”, parțial lizibilă sub forma „ГЕ___Ь 2”);

  • – Destinație operațională: dronă cu întrebuințare unică/DIU (kamikaze);
  • – Fuselaj: resturi cu structură de rezistență din fibră de carbon, inscripții chirilice
  • – Aripi: fragmente cu structură de rezistență din fibră de carbon;
  • – Sistem de propulsie: motor termic, de tip boxer, cu 4 pistoane, răcit cu aer care funcționează în 2 timpi, și elice;
  • – Componente electronice: indică folosirea unui sistem GNSS de tip KOMETA, care permite localizarea simultană a sistemelor satelitare;
  • – Servomotor electronic: rol de control și mentinere pe traiectorie a UAS;
  • – Muniție: încărcătura de luptă (explodată la impact) a fost de tip High-Explosive (HE), cu greutatea de aproximativ 30 kg (echivalent TNT).

Ținta a fost detectată inițial la ora 01:46 în spațiul aerian al Ucrainei, la circa 19 kilometri de frontiera României, în apropiere de Reni, la aproximativ 10 kilometri est de localitatea respectivă”, se arată în comunicatul MApN.

Obiectul prezintă similarități cu celelalte drone rusești, căzute pe teritoriul României

Experții MApN precizează că resturile identificate sunt similare cu cele recuperate în incidente anterioare din zona de frontieră, inclusiv în județele Tulcea și Galați, unde au fost semnalate episoade atribuite utilizării aceluiași tip de dronă.

Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripția în caractere chirilice „ГЕРАН-2”, iar analiza componentelor electronice, a sistemelor de navigație, a modulelor de comandă și a motorului a evidențiat similitudini complete cu alte drone de același tip descoperite anterior pe teritoriul României.

Două persoane au ajuns la spital

Incidentul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, când o dronă a explodat pe un bloc de locuințe din Galați. Explozia a fost urmată de un incendiula un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.

Două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la faţa locului, apoi au fost transportate la spital.

