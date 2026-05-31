De 1 Iunie, Palatul Cotroceni îşi deschide porţile pentru copii. Evenimentul cuprinde de la demonstraţii de dresaj şi pînă la „Bursa ideilor bune”

Luiza Dobrescu
Administrația Prezidențială organizează luni, 1 iunie 2026, de la ora 10.00, o serie de evenimente dedicate copiilor, centrate pe joc și învățare, care se vor desfășura în sălile și grădina Palatului Cotroceni.

Atelierele sunt organizate în parteneriat cu ONG-uri de profil, precum Salvați Copiii, World Vision și Cercetașii României, care vor asigura participarea grupurilor de copii din medii diverse și a copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Atelierele desfășurate pe parcursul zilei vor include:

  • Punerea în scenă a unor piese de teatru de către liceeni și a unor scenete în limbaj mimico-gestual de către copii cu deficiențe de auz;
  • Mini-hackathon pe teme civice și votarea ideilor la „Bursa ideilor bune”;
  • Demonstrații de dresaj a câinilor de salvare;
  • Activități demonstrative specifice cercetașilor;
  • Jocuri de cultură generală și sesiuni de dezbateri;
  • ⁠Sesiuni de lectură;
  • Desen pe șevalet;
  • Activități sportive.

