Prima pagină » Știri externe » Bilanț tulburător după victoria PSG în Liga Campionilor: Un mort, 780 de arestări și sute de răniți

Bilanț tulburător după victoria PSG în Liga Campionilor: Un mort, 780 de arestări și sute de răniți

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

La Paris, 780 de persoane au fost arestate pe durata festivităților de celebrarea victoriei echipei de fotbal PSG în Liga Campionilor. Manifestațiile au degenerat în acte de vandalism și ciocniri cu poliția. 

Vezi galeria foto
6 poze

Capitala Franței a ajuns să arate în acest weekend ca un teatru de război. Și nu doar Parisul a fost grav afectat. În 15 orașe au avut loc furturi și jafuri ale magazinelor.

Unele persoane au profitat de haos și au spart și  jefuit magazine.

57 de jandarmi și polițiști au fost răniți.  Un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața după ce a intrat cu motocicleta în blocuri de beton instalate pe o bretea de ieșire pe centura Parisului.

219 de participanți au fost răniți, dintre care opt grav. Poliția a raportat și o tentativă de omor în arondismentul 16 din Paris, când patru indivizi înarmați cu cuțite au atacat un alt tânăr care a comis un furt. Tânărul a fost grav rănit.

Suporterii violenți au aruncat în centrul unei șosele grămezi de scutere și biciclete și le-au dat foc.

Alți participanți la ciocnirile violente cu autoritățile s-au dezbrăcat la bustul gol și s-au  cățărat pe semafoare, fie au aruncat cu petarde și cu artificii.

Reprezentanții HoReCa au raportat pagube „semnificative”.

Poliția și jandarmeria au folosit grenade cu fumigene. Duminică, 6.000 de polițiști și jandarmi au fost mobilizați.

Echipa de fotbal Paris Saint-Germain a câștigat ieri seară al doilea trofeu Champions League consecutiv, după o finală cu Arsenal ce a fost decisă la penaltiuri.

Sursa Video: Digi24

Autorul recomandă: Haos la Paris, după finala Ligii Campionilor: sute de arestări, afaceri distruse și polițiști răniți. Câți suporteri s-au adunat pe Champs-Élysées

Recomandarea video

Citește și

EVENIMENT Trump a anulat concertul de pe 4 iulie după ce artiștii s-au retras. Va organiza un miting pentru a celebra 250 de ani de la proclamarea independenței
17:18
Trump a anulat concertul de pe 4 iulie după ce artiștii s-au retras. Va organiza un miting pentru a celebra 250 de ani de la proclamarea independenței
FLASH NEWS SUA prelungesc, pentru a șasea oară, termenul-limită pentru achiziția activelor globale ale Lukoil. Cât timp mai au la dispoziție giganții din energie
17:13
SUA prelungesc, pentru a șasea oară, termenul-limită pentru achiziția activelor globale ale Lukoil. Cât timp mai au la dispoziție giganții din energie
CONTROVERSĂ Avertismentul unui spion israelian! După Iran, urmează noi războaie împotriva Turciei și Egiptului: “E mai rău pentru că sunt în NATO“
16:16
Avertismentul unui spion israelian! După Iran, urmează noi războaie împotriva Turciei și Egiptului: “E mai rău pentru că sunt în NATO“
DEZVĂLUIRI Baza secretă de lansare a rachetelor balistice Oreșnik din Belarus, divulgată de activiști din opoziția anti-Lukașenko
16:15
Baza secretă de lansare a rachetelor balistice Oreșnik din Belarus, divulgată de activiști din opoziția anti-Lukașenko
ENERGIE UE ia în considerare suspendarea plafonării prețului petrolului rusesc din cauza războiului SUA-Iran. Al 21-lea pachet de sancțiuni este pregătit
15:31
UE ia în considerare suspendarea plafonării prețului petrolului rusesc din cauza războiului SUA-Iran. Al 21-lea pachet de sancțiuni este pregătit
MISTER Panică în Statele Unite. Două bubuituri misterioase au alertat comunitățile de pe Coasta de Est. Cu ce explicații vin specialiștii NASA
14:39
Panică în Statele Unite. Două bubuituri misterioase au alertat comunitățile de pe Coasta de Est. Cu ce explicații vin specialiștii NASA
Mediafax
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
Cancan.ro
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Cum să alegi roșiile dulci și zemoase din piață. Trucuri simple de care trebuie să ții cont pentru un gust autentic
Mediafax
Haos la Paris după triumful PSG
Click
Adevăratul motiv pentru care Sanda Țăranu nu a devenit mamă: „Probabil că eu m-aș fi lăsat de meserie”
Digi24
Crioterapie, porci „pitici” și organe imprimate 3D: Culisele misiunii de 26 de miliarde de dolari a lui Putin pentru a trăi veșnic
Cancan.ro
Camelia Potec a intrat în panică și a cerut ajutorul SPP! Momente tensionate la gala aniversară a Nadiei Comăneci
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Care este prima mașină hibridă care a folosit baterii litiu-ion?
Descopera.ro
Oamenii de știință au inversat îmbătrânirea creierului cu un spray nazal
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
O fosilă de salamandră înrudită cu celebrul axolotl a fost descoperită în Mexic
VIDEO Șoșoacă a petrecut cu un dans alături de Călușari. Imagini
19:25
Șoșoacă a petrecut cu un dans alături de Călușari. Imagini
AUTO Cum să păstrezi răcoare în garaj pe caniculă
18:48
Cum să păstrezi răcoare în garaj pe caniculă
INTERVIU Nick Adams, trimisul special al lui Donald Trump: „Le-aș spune românilor că ar trebui să aleagă lideri care să pună poporul român pe primul loc, care să aibă relații bune cu aliații și care să fie lideri inteligenți”
17:31
Nick Adams, trimisul special al lui Donald Trump: „Le-aș spune românilor că ar trebui să aleagă lideri care să pună poporul român pe primul loc, care să aibă relații bune cu aliații și care să fie lideri inteligenți”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan publică rezultatele raportului cu privire la drona de la Galați: “este Gera -2, de proveninență rusească/ Concluzie fără dubiu a raportului tehnic”. Ce elemente au descoperit anchetatorii
17:03
Nicușor Dan publică rezultatele raportului cu privire la drona de la Galați: “este Gera -2, de proveninență rusească/ Concluzie fără dubiu a raportului tehnic”. Ce elemente au descoperit anchetatorii
SHOWBIZ Brad Pitt este protagonistul unui proces bizar. O companie mai puțin obișnuită îl acuză de „furt intelectual” și îi cere 75.000 de dolari
16:56
Brad Pitt este protagonistul unui proces bizar. O companie mai puțin obișnuită îl acuză de „furt intelectual” și îi cere 75.000 de dolari
FLASH NEWS Ce le transmite Ilie Bolojan celor aproape 6 milioane de români care trăiesc peste graniţe, de Ziua Românilor de Pretutindeni
16:08
Ce le transmite Ilie Bolojan celor aproape 6 milioane de români care trăiesc peste graniţe, de Ziua Românilor de Pretutindeni

Cele mai noi

Trimite acest link pe