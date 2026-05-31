Bilanț tulburător după victoria PSG în Liga Campionilor: Un mort, 780 de arestări și sute de răniți

La Paris, 780 de persoane au fost arestate pe durata festivităților de celebrarea victoriei echipei de fotbal PSG în Liga Campionilor. Manifestațiile au degenerat în acte de vandalism și ciocniri cu poliția.

Capitala Franței a ajuns să arate în acest weekend ca un teatru de război. Și nu doar Parisul a fost grav afectat. În 15 orașe au avut loc furturi și jafuri ale magazinelor.

Unele persoane au profitat de haos și au spart și jefuit magazine.

57 de jandarmi și polițiști au fost răniți. Un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața după ce a intrat cu motocicleta în blocuri de beton instalate pe o bretea de ieșire pe centura Parisului.

219 de participanți au fost răniți, dintre care opt grav. Poliția a raportat și o tentativă de omor în arondismentul 16 din Paris, când patru indivizi înarmați cu cuțite au atacat un alt tânăr care a comis un furt. Tânărul a fost grav rănit.

Suporterii violenți au aruncat în centrul unei șosele grămezi de scutere și biciclete și le-au dat foc.

Alți participanți la ciocnirile violente cu autoritățile s-au dezbrăcat la bustul gol și s-au cățărat pe semafoare, fie au aruncat cu petarde și cu artificii.

Reprezentanții HoReCa au raportat pagube „semnificative”.

Poliția și jandarmeria au folosit grenade cu fumigene. Duminică, 6.000 de polițiști și jandarmi au fost mobilizați.

Echipa de fotbal Paris Saint-Germain a câștigat ieri seară al doilea trofeu Champions League consecutiv, după o finală cu Arsenal ce a fost decisă la penaltiuri.

