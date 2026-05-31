SUA prelungesc, pentru a șasea oară, termenul-limită pentru achiziția activelor globale ale Lukoil. Cât timp mai au la dispoziție giganții din energie

Melania Agiu
Administrația Trump a prelungit până la 27 iunie termenul-limită pentru vânzarea activelor internaționale ale companiei petroliere Lukoil, relatează Reuters. Decizia ar ajuta companiile energetice să finalizeze acordurile de achiziție cu al doilea mare producător de petrol din Rusia.

SUA au prelungit termenul limită de aproximativ șase ori de la impunerea de sancțiuni, în octombrie anul trecut, asupra Lukoil și companiei rusești Rosneft. Ultimul, expira pe data de 30 mai 2026. În februarie, mai multe surse declarau pentru Reuters că Statele Unite au încetinit vânzarea activelor externe ale Lukoil pentru a pune presiune pe Moscova în negocierile de pace din Ucraina. Mai exact, americanii s-ar folosi de activele Lukoil ca pârghie pentru a face presiuni asupra Rusiei.

Sancțiunile au forțat vânzarea portofoliului internațional al Lukoil, evaluat la aproximativ 22 de miliarde de dolari, inclusiv câmpuri petroliere, rafinării și benzinării din Irak către Finlanda. Procesul a atras interesul multor ofertanți, inclusiv al gigantului petrolier american ExxonMobil.

Orice tranzacție trebuie să garanteze că Lukoil nu primește nicio plată în avans, toate veniturile fiind plasate într-un cont blocat aflat sub jurisdicția SUA. Tranzacțiile necesită, de asemenea, aprobarea finală din partea Biroului pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA.

Statele Unite au impus sancțiuni gigantului petrolier rus Lukoil în octombrie 2025, printr-o decizie a Departamentului Trezoreriei SUA, cu scopul de a reduce veniturile cu care Rusia își finanțează efortul de război și de a crește presiunea asupra sectorului energetic rusesc.

Pierderile nete înregistrate anul trecut de Lukoil, calculate conform standardelor financiare internaționale, s-au ridicat la aproximativ 12 miliarde de dolari din cauza sancțiunilor impuse de administrația Trump. Este o diferență colosală față de rezultatele din 2024, când compania petrolieră rusească a închis anul cu un profit net de aproape 10 miliarde de dolari, scrie Agerpres.

