Nicușor Dan publică rezultatele raportului cu privire la drona de la Galați: "este Gera -2, de proveninență rusească/ Concluzie fără dubiu a raportului tehnic". Ce elemente au descoperit anchetatorii

Președintele Nicușor Dan a publicat, într-o postare pe Facebook, raportul privind drona care a explodat pe un bloc din Galați. Conform spuselor președintelui, raportul arată că este de origine rusească.

„Drona prăbușită joi noapte la Galați este Geran-2, de proveniență rusească. Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român.

Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice.

Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripția în caractere chirilice „ГЕРАН-2”, iar componentele electronice, sistemele de navigație, modulele de comandă, motorul și elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României și identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federația Rusă.



Raportul arată, de asemenea, că marcajele de fabricație, inscripțiile tehnice, caracteristicile constructive și materialele utilizate urmează același proces tehnologic întâlnit la dronele Geran-2 analizate în ultimii ani.

Analizele fizico-chimice au confirmat prezența acelorași tipuri de materiale și combustibili identificați în mod repetat la aparate din această serie.

Pe baza tuturor acestor elemente, ancheta concluzionează fără echivoc că fragmentele recuperate la Galați provin de la o dronă Geran-2 de proveniență rusească.

Faptul că un astfel de aparat a lovit un bloc de locuințe din România, provocând răniți și pagube materiale, este de o gravitate deosebită, iar singurul responsabil este Rusia.

Siguranța cetățenilor români și integritatea teritoriului național sunt obligații fundamentale ale statului român și vor fi apărate cu toată fermitatea.

Rezultatele acestei anchete vor fi comunicate aliaților noștri și structurilor competente din cadrul NATO și al Uniunii Europene.



România va continua să acționeze împreună cu partenerii săi pentru consolidarea securității la frontiera estică a Alianței și pentru protejarea cetățenilor săi.

România nu va ignora și nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viața cetățenilor săi, securitatea națională sau suveranitatea statului român”, a transmis Nicușor Dan.

Nicușor Dan a transmis la postul BBC că ia în considerarea expulzarea ambasadorului Rusiei

Președintele Nicușor Dan a declarat azi la postul britanic BBC că drona care a intrat în noapte dea joi spre vineri în blocul din Galați este de proveninență rusească. Liderul de la Cotroceni a transmis că ia în considerarea expulzarea ambasadorului Rusiei, dacă astfel de incidente vor continua.

Declarația lui Nicușor a fost făcută la o zi după ce MAE rus a avertizat România că vor exista „măsuri”, după ce președintele a decis expulzarea consulului şi închiderea consulatului Federaţiei Ruse de la Constanţa.

