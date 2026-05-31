Cum să păstrezi răcoare în garaj pe caniculă. Dacă ai norocul să stai la casă și să deții un spațiu închis în care să îți parchezi mașina, ar trebui să cunoști câteva trucuri despre menținere unei temperaturi scăzute pe timp de vară.

Vara, garajele se încălzesc și devin sufocante. Căldura intensă devine de nesuportat, chiar și atunci când intri și ieși din garaj, după ce parchezi mașina.

Există însă soluții, enunțate de southernliving.com. Doi experți în garaje au oferit sfaturile profesionale pentru proprietarii care vor să își țină mașina la adăpost, pe caniculă.

Lasă aerul să circule

Una din cele mai simple modalități de a te „lupta” cu temperaturile arzătoare și îmbâcseala din garaj este să permiți circulația curentului de aer.

„Garajele sunt deseori sufocante pe timp de vară, deoarece aerul stă înăuntru, astfel că te sfătuiesc să-l lași să circule, să folosești un ventilator sau un aer condiționat portabil”, spune Dan Thrasher, CEO Hello Garage. Dacă spațiul este limitat, poți folosi cu încredere un ventilator-turn.

Folosește o izolație corespunzătoare

Izolația poate fi de vină pentru supraîncălzirea garajului, mai ales că asemenea anexe nu sunt izolate „de jur împrejur”. „Garajele nu sunt mereu izolate din economia de bani, dar adăugarea unei izolații va ține înăuntru aerul rece, mai ales dacă instalezi un AC. Dacă nu folosești AC, mizează pe un dezumidificator”, spune Thrasher. Ai grijă însă să nu apară mucegai!

Jimmy Hiller, președintele și CEO-ul Happy Hiller, o companie de reparații AC & HVAC din Birmingham, Alabama, spune că adăugarea izolației va ajuta la răcorirea temperaturii în garajul casei tale și nu este nevoie să izolezi chiar fiecare perete. „Un perete care se află în calea soarelui va acumula multă căldură pe timp de zi, va radia căldura în interior și garajul tău va fi foarte încins. Nu izola toți pereții, ci doar pe cel care stă în bătaia razelor solare. Poți folosi plăci de polistiren sau fibră de sticlă – vei observa o schimbare majoră”, spune specialistul.

Acoperă orice găuri și crăpături

Ambii experți spun că ar fi bine să verific ușile și ferestrele garajului, pentru a acoperi eventualele găuri și crăpături, pe unde aerul cald poate intra în timpul verii. Thrasher spune că acoperirea acestor imperfecțiuni are și rolul de a păstra aerul rece în garaj, când acesta este generat de un ventilator/AC.

Verifică ușa de la garaj

Potrivit lui Hiller, o zonă „vinovată” de căldura extenuantă poate fi chiar ușa garajului. Din fericire, problema poate fi rezolvată. „O ușă de garaj este cel mai mare conductor de căldură, pe care o radiază în interior, ca și un calorifer. Adaugă panouri de izolație ușii de garaj și aceasta va fi mai rece pe timp de vară și mai caldă iarna!”.

Deschide orice geam sau ușă

Poți deschide geamurile sau ușa de la garaj, pentru a permite camerei să se ventileze. „Uneori, problema supraîncălzirii garajului se rezolvă foarte simplu: deschizi ușa sau geamul!”, spune Hiller. „Ventilația corectă nu permite acumularea de căldură. Cele mai multe garaje au o ușă principală și alta care duce în casă sau grădină. Deschide-le pe ambele dimineața și seara, câteva ore, pentru a disipa căldura”.

