Trump a anulat concertul de pe 4 iulie după ce artiștii s-au retras. Va organiza un miting pentru a celebra 250 de ani de la proclamarea independenței

Donald Trump propune înlocuirea concertului aniversar de pe 4 iulie cu un miting masiv MAGA după ce mai mulți ariști, inclusiv Martina McBride, Young MC, Morris Day and the Time, C+C Music Factory și Bret Michaels, s-au retras.

De ziua sa de naștere, când va împlini 80 de ani, Trump construiește o arenă UFC lângă Casa Albă, unde vor fi organizate lupte în cușcă.

Monica Crowley, șefa protocolului american, a anunțat că administrația Trump continuă să planifice o „petrecere istorică” de Ziua Independenței, potrivit Fox News .

Președintele Trump a lansat sâmbătă ideea de a găzdui un miting masiv MAGA pentru a comemora cea de-a 250-a aniversare a proclamării independenței SUA de Imperiul Britanic.

„Ar trebui să avem un miting gigantic „SĂ FACEM AMERICA MĂREAȚĂ DIN NOU”, pentru aniversarea de 250 de ani, în loc să avem cântăreți supraevaluați, pe care nimeni nu vrea să-i audă, a căror muzică este plictisitoare și totuși care nu fac altceva decât să se plângă. Anulați-l, așa cum mi-am anulat implicarea în eșecul și nesigurul de a apărea pe clădirea Centrului Kennedy, pentru că un judecător federal extrem de conflictual și corupt a spus că nu ar trebui să mi se permită să-mi cheltuiesc timpul și banii pentru a FACE DIN NOU CENTRUL MARE, de fapt, mult mai mare decât a fost vreodată!”, a spus președintele, făcând referire la decizia unui judecător federal care a ordonat vineri scoaterea numelui președintelui Trump de pe fațada clădirii Centrului Kennedy.

Evenimentul propus de președintele Trump este programat să se desfășoare între 25 iunie și 10 iulie 2026.

Trump a declarat că se gândește să țină un discurs și să organizeze un miting pe 24 iunie pentru a da startul festivităților.

„Nu vreau așa-numiți «Artiști» care sunt plătiți cu mult prea mulți bani și care nu sunt fericiți”, a scris el.

„Vreau doar să fiu înconjurat de oameni fericiți, oameni inteligenți, oameni de succes și oameni care știu cum să CÂȘTIGE.”

Sursa Foto: The White House

Autorul recomandă: Politico: Pentagonul pregătește un atac de amploare asupra Cubei de câteva luni