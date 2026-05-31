Au trecut 50 de ani de când România a rescris istoria gimnasticii mondiale şi a dat un chip perfecţiunii în sport. Acesta îi aparţine Nadiei Comăneci, sportiva care a reuşit să obţină cel mai curat 10 din toate timpurile pentru un exerciţiu executat perfect.

După 50 de ani, „Zeiţa de la Montreal” se întoarce acasă, la Oneşti.

„Mă întorc acasă cu aceeași emoție ca în 1976”

Nadia Comăneci s-a întors pe 31 mai 2026 în orașul său natal, Onești, fiind celebrată în cadrul „Galei Campioanelor” care marchează deschiderea oficială a inițiativei „Anul Nadia”.

Municipalitatea, desemnată Oraș European al Sportului în 2026, și-a primit marea campioană cu brațele deschise, oferindu-i un omagiu colectiv la exact jumătate de secol de când sportiva rescria istoria gimnasticii mondiale.

Declarațiile Zeiței de la Montreal

Vizibil marcată de primirea călduroasă a sutelor de localnici și de bornă aniversară cu nota 10 dezvelită în cinstea ei, Nadia a oferit o serie de declarații profund emoționante:

„Oneștiul va rămâne mereu acasă pentru mine. Să văd acești copii în sală și pe străzi, primindu-mă cu atâta căldură, îmi aduce aminte exact de momentele din 1976, când m-am întors de la Montreal. Văd în ochii lor aceeași pasiune și dorință de a reuși. Fiecare moment petrecut aici îmi reamintește de unde a pornit totul—de la o sală mică, multă muncă și un vis uriaș. Este o onoare imensă să sărbătoresc această moștenire alături de comunitatea mea.”

Oficialitățile din cadrul Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR) au completat momentul, amintind că „Anul Nadia” nu este doar despre celebrarea trecutului, ci despre crearea unei punți pentru viitorul gimnasticii românești, un imbold masiv pentru modernizarea infrastructurii sportive locale.

Imagini din Arhivă și Omagii actuale

Istoria Nadiei la Onești combină imaginile alb-negru ale antrenamentelor de o rigoare spartană cu noile repere urbane dedicate ei.

Antrenamentele timpurii (1975): Primele salturi și pregătiri riguroase în sala de gimnastică din Onești, sub îndrumarea colectivului tehnic.

Tabela de la Montreal (1976): Momentul de aur în care computerul oficial afișa afișat scorul de „1.00”, nefiind capabil tehnic să redea perfecțiunea notei 10.00.

Muralul „Perfect 10” (2026): Noua pictură stradală gigantică dezvelită în centrul Oneștiului, realizată special pentru această aniversare, devenită instantaneu noul punct de atracție al orașului.

Un weekend dedicat excelenței pe Stadionul „Carom”

Gala de pe Stadionul Carom, a reunit generații întregi de glorii ale sportului românesc. Dincolo de faimă și nostalgie, evenimentul a reunit peste 200 de gimnaste, tinere speranţe, care au concurat în aceste zile la „Nadia Comăneci International Cup”, la Oneşti.

Cum arată un palmares de 10

La Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, Nadia Comăneci, pe atunci în vârstă de doar 14 ani, a uluit întreaga planetă în timpul exercițiului de la paralele inegale.

Se spune că tabela electronică nu era programată să afișeze o notă de 10 curat, iar afișajul istoric a indicat nota sub forma „1.00”.

La acea competiţie, Nadia a obținut un total de șapte note de 10, trei medalii de aur, una de argint și una de bronz la acea ediție.

Nadia Comăneci a fost antrenată de cuplul de antrenori Béla și Márta Károlyi şi a obţinut performanțe greu de egalat:

9 medalii olimpice: Dintre care 5 de aur, câștigate la Montreal 1976 și Moscova 1980.

4 medalii mondiale: Inclusiv primul titlu mondial la bârnă pentru gimnastica românească.

12 medalii europene: Obținute în cadrul Campionatelor Europene.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nadia Comăneci a fost sărbătorită la Oneşti şi de partenera lui Nicuşor Dan şi cei doi copii ai cuplului prezidenţial

Nicuşor Dan, vorbe fără sens la ceremonia de decorare a Nadiei Comăneci: “Vreau să vă mulţumesc că nu aţi fost doborâtă de glorie, că aţi rămas o persoană vie…”