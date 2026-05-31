„Vampirii energetici” preferă să folosească mereu aceste cuvinte. Ei nu se concentrează pe soluții, ci suferă de victimizare: „Dacă ți-ar fi păsat...”

Potrivit yourtango.com, „vampirii emoționali” sau „energetici”, pentru că rezultatul este tot vlăguirea „victimei”, sunt acei oameni care se dezvăluie zi de zi prin modul de comunicare cu ceilalți.

În timp ce oricine poate avea nevoie de anumite lucruri, poate fi nesigur sau vulnerabil emoțional, există oameni care au obiceiuri morale „nesănătoase”, atât pentru ei, cât și pentru ceilalți. De cele mai multe ori, nu fac decât să-i „sece” de energie pe cei din jur.

Mentalitatea de victimă

O constantă este mentalitatea de victimă. Cei care vor să te obosească emoțional și psihic spun mereu fraze precum „De ce mi se întâmplă asta?” sau „Toți sunt contra mea”.

Aceste afirmații îi reasigură că sunt victime ale circumstanței și îi încurajează pe alții să-i valideze și să le ofere suport emoțional. În loc să caute soluții, oamenii slabi se concentrează de multe ori pe problemele lor.

Nevoia de atenție

O altă trăsătură este nevoie de atenție, de validare. Fraze precum „Ești singurul care mă înțelege…”. „Nimănui nu-i pasă oricum de mine” sau „Cred că sunt o persoană oribilă” pot pasa altora responsabilitatea.

În loc să își exprime sentimentele într-un mod sănătos, acești indivizi fac afirmații menite să pună presiune asupra celorlalți, pentru a le oferi confort, validare și laudă, în mod repetat.

Manipularea emoțională

„Vampirii energetici” sunt maeștri în împărțirea vinovăției și manipulare. Afirmații precum „Dacă ți-ar fi păsat, ai fi…” sau „Nu mă asculți niciodată…” pot fi folosite pentru a-i face pe alții să se simtă vinovați și să se supună șantajului emoțional.

De asemenea, cuvinte precum „Ești prea sensibil” pun la îndoială emoțiile celeilalte persoane și aruncă responsabilitatea asupra ei.

Tot aceste persoane pot genera o dramă inutilă, prin bârfe și calomnii. Expresii precum „Nu spune nimănui că ți-am zis, dar…” sau afirmații repetate de genul „simt nevoie să mă descarc” îi pun pe ceilalți într-un scenariu de conflict și negativism.

Pentru a face față acestor persoane, apropiații lor au nevoie de limite „sănătoase”, pe care să le impună ori de câte ori este nevoie.

Deși empatia și ajutorul sunt importante, relațiile interumane ar trebui să implice respect reciproc, responsabilitate și echilibru emoțional, nu cereri imparțiale pentru atenție și validare.

Sursa foto: Envato

Autorul recomandă: