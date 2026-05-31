Prima pagină » Magazin » „Vampirii energetici” preferă să folosească mereu aceste cuvinte. Ei nu se concentrează pe soluții, ci suferă de victimizare: „Dacă ți-ar fi păsat…”

„Vampirii energetici” preferă să folosească mereu aceste cuvinte. Ei nu se concentrează pe soluții, ci suferă de victimizare: „Dacă ți-ar fi păsat…”

„Vampirii energetici” preferă să folosească mereu aceste cuvinte. Ei nu se concentrează pe soluții, ci suferă de victimizare: „Dacă ți-ar fi păsat...”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Potrivit yourtango.com, „vampirii emoționali” sau „energetici”, pentru că rezultatul este tot vlăguirea „victimei”, sunt acei oameni care se dezvăluie zi de zi prin modul de comunicare cu ceilalți.

În timp ce oricine poate avea nevoie de anumite lucruri, poate fi nesigur sau vulnerabil emoțional, există oameni care au obiceiuri morale „nesănătoase”, atât pentru ei, cât și pentru ceilalți. De cele mai multe ori, nu fac decât să-i „sece” de energie pe cei din jur.

Mentalitatea de victimă

O constantă este mentalitatea de victimă. Cei care vor să te obosească emoțional și psihic spun mereu fraze precum „De ce mi se întâmplă asta?” sau „Toți sunt contra mea”.

Aceste afirmații îi reasigură că sunt victime ale circumstanței și îi încurajează pe alții să-i valideze și să le ofere suport emoțional. În loc să caute soluții, oamenii slabi se concentrează de multe ori pe problemele lor.

Nevoia de atenție

O altă trăsătură este nevoie de atenție, de validare. Fraze precum „Ești singurul care mă înțelege…”. „Nimănui nu-i pasă oricum de mine” sau „Cred că sunt o persoană oribilă” pot pasa altora responsabilitatea.

În loc să își exprime sentimentele într-un mod sănătos, acești indivizi fac afirmații menite să pună presiune asupra celorlalți, pentru a le oferi confort, validare și laudă, în mod repetat.

Manipularea emoțională

„Vampirii energetici” sunt maeștri în împărțirea vinovăției și manipulare. Afirmații precum „Dacă ți-ar fi păsat, ai fi…” sau „Nu mă asculți niciodată…” pot fi folosite pentru a-i face pe alții să se simtă vinovați și să se supună șantajului emoțional.

De asemenea, cuvinte precum „Ești prea sensibil” pun la îndoială emoțiile celeilalte persoane și aruncă responsabilitatea asupra ei.

Tot aceste persoane pot genera o dramă inutilă, prin bârfe și calomnii. Expresii precum „Nu spune nimănui că ți-am zis, dar…” sau afirmații repetate de genul „simt nevoie să mă descarc” îi pun pe ceilalți într-un scenariu de conflict și negativism.

Pentru a face față acestor persoane, apropiații lor au nevoie de limite „sănătoase”, pe care să le impună ori de câte ori este nevoie.

Deși empatia și ajutorul sunt importante, relațiile interumane ar trebui să implice respect reciproc, responsabilitate și echilibru emoțional, nu cereri imparțiale pentru atenție și validare.

Sursa foto: Envato

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

SHOWBIZ Brad Pitt este protagonistul unui proces bizar. O companie mai puțin obișnuită îl acuză de „furt intelectual” și îi cere 75.000 de dolari
16:56
Brad Pitt este protagonistul unui proces bizar. O companie mai puțin obișnuită îl acuză de „furt intelectual” și îi cere 75.000 de dolari
INEDIT Cel mai izolat oficiu poștal din lume face angajări. Salariul oferit nu este deloc de neglijat
13:39
Cel mai izolat oficiu poștal din lume face angajări. Salariul oferit nu este deloc de neglijat
TURISM Psihologii spun că oamenii care suferă de anxietate în concediu nu sunt slabi, ci ascund o problemă des întâlnită
07:00
Psihologii spun că oamenii care suferă de anxietate în concediu nu sunt slabi, ci ascund o problemă des întâlnită
FOTO Singurul oraș din România construit în interiorul unui crater vulcanic. Are un lac care își schimbă culoarea în funcție de temperatură
07:00
Singurul oraș din România construit în interiorul unui crater vulcanic. Are un lac care își schimbă culoarea în funcție de temperatură
UTILE Cum să-ți răcorești dormitorul în zilele toride de vară. Care este temperatura ideală
20:04
Cum să-ți răcorești dormitorul în zilele toride de vară. Care este temperatura ideală
GALERIE FOTO Povestea tigrului care a mâncat 436 de oameni în Nepal și India. Un singur vânător i-a venit de hac
15:58, 30 May 2026
Povestea tigrului care a mâncat 436 de oameni în Nepal și India. Un singur vânător i-a venit de hac
Mediafax
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
Cancan.ro
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Cum să alegi roșiile dulci și zemoase din piață. Trucuri simple de care trebuie să ții cont pentru un gust autentic
Mediafax
Haos la Paris după triumful PSG
Click
Adevăratul motiv pentru care Sanda Țăranu nu a devenit mamă: „Probabil că eu m-aș fi lăsat de meserie”
Digi24
Crioterapie, porci „pitici” și organe imprimate 3D: Culisele misiunii de 26 de miliarde de dolari a lui Putin pentru a trăi veșnic
Cancan.ro
Camelia Potec a intrat în panică și a cerut ajutorul SPP! Momente tensionate la gala aniversară a Nadiei Comăneci
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Care este prima mașină hibridă care a folosit baterii litiu-ion?
Descopera.ro
Oamenii de știință au inversat îmbătrânirea creierului cu un spray nazal
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
O fosilă de salamandră înrudită cu celebrul axolotl a fost descoperită în Mexic
AUTO Cum să păstrezi răcoare în garaj pe caniculă
18:48
Cum să păstrezi răcoare în garaj pe caniculă
TENSIUNI Bilanț tulburător după victoria PSG în Liga Campionilor: Un mort, 780 de arestări și sute de răniți
18:27
Bilanț tulburător după victoria PSG în Liga Campionilor: Un mort, 780 de arestări și sute de răniți
INTERVIU Nick Adams, trimisul special al lui Donald Trump: „Le-aș spune românilor că ar trebui să aleagă lideri care să pună poporul român pe primul loc, care să aibă relații bune cu aliații și care să fie lideri inteligenți”
17:31
Nick Adams, trimisul special al lui Donald Trump: „Le-aș spune românilor că ar trebui să aleagă lideri care să pună poporul român pe primul loc, care să aibă relații bune cu aliații și care să fie lideri inteligenți”
EVENIMENT Trump a anulat concertul de pe 4 iulie după ce artiștii s-au retras. Va organiza un miting pentru a celebra 250 de ani de la proclamarea independenței
17:18
Trump a anulat concertul de pe 4 iulie după ce artiștii s-au retras. Va organiza un miting pentru a celebra 250 de ani de la proclamarea independenței
FLASH NEWS SUA prelungesc, pentru a șasea oară, termenul-limită pentru achiziția activelor globale ale Lukoil. Cât timp mai au la dispoziție giganții din energie
17:13
SUA prelungesc, pentru a șasea oară, termenul-limită pentru achiziția activelor globale ale Lukoil. Cât timp mai au la dispoziție giganții din energie
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan publică rezultatele raportului cu privire la drona de la Galați: “este Gera -2, de proveninență rusească/ Concluzie fără dubiu a raportului tehnic”. Ce elemente au descoperit anchetatorii
17:03
Nicușor Dan publică rezultatele raportului cu privire la drona de la Galați: “este Gera -2, de proveninență rusească/ Concluzie fără dubiu a raportului tehnic”. Ce elemente au descoperit anchetatorii

Cele mai noi

Trimite acest link pe