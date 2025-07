Confesiunile Jamilei, cea mai cunoscută creatoare de conținut culinar: acuzată că a furat rețete și că și-a trădat țara măritându-se cu un marocan

Jamila, cea mai cunoscută creatoare de conținut culinar, a povestit cum este să fii zilnic în atenția a peste două milioane de oameni care îi urmăresc rețetele.

Ea a povestit cum s-a lovit de valuri de ură de la o rețetă de colivă, cum a fost acuzată că a furat rețete și a fost numită „trădătoare de țară”, deoarece s-a căsătorit cu un cetățean marocan.

Mă simt ca într-un amfitetaru și am impresia că oriunde m-aș întoarce, la un moment dat, cineva dă cu o roșie în mine. Și oriunde m-aș întoarce, e cineva care dă cu o roșie. Roșiile vin de la oamenii care mă urmăresc, care au senzația că internetul le dă atâta putere încât pot face orice. Eu sunt la un click distanță, la un comentariu distanță de oameni și atunci au impresia că pot spune orice. Mi s-a spus că sunt trădătoare de țară pentru că m-am măritat cu un cetățean marocan, lucruri despre copiii mei, care n-au făcut nimic nimănui.

Mă dureau, că acum nici nu mă mai dor, lucrurile foarte personale care se spuneau despre mine, despre familia mea, lucruri care nu au legătură cu Jamila Cuisine. Am învățat să trec peste ele, dar cuvintele dor mai tare decât palmele. Dacă și pe mine mă poate jigni cineva pentru o rețetă… O simplă colivă a iscat mari probleme pentru că am îndrăznit eu să nu pun cruce pe ea. Eu făcusem un tutorial, nu voiam să o duc la biserică. A fost printre gospodine o mare supărare. S-a iscat o mare nebunie, de la o amărâtă de rețetă. Episodul „eclar la tavă” a venit cu cea mai mare ură din toată cariera mea. Și nici măcar nu a pornit de la mine, pentru că în spatele acestui episod au fost ani de șicane cărora eu nu le-am dat curs. Erau niște persoane care asta voiau să facă, să dea în mine, crezând că așa mă vor da la o parte. M-a durut că oameni care n-au știut despre ce e vorba și-au dat repede cu părerea. M-a durut că am fost numită hoață de rețete: „Mai furi?”, „Rețeta asta de unde ai mai furat-o?”.

Nu poti fura o rețetă! Rețetele nu au drept de autor ca eu să le pot fura și legea spune asta. M-au durut și reacțiile oamenilor publici care ar fi putu să nu spună nimic, pentru că habar n-aveau despre ce e vorba, dar au contribuit și ei în a duce în derizoriu povestea asta, fără să își dea seama, probabil, că în comentariile în care oamenii mă jigneau pe mine era și mama, era și tata, erau și copiii mei. Părinții mei au suferit. În goana noastră în a aduna like-uri și a face viral un clip sau o postare, aruncăm în oameni”, a povestit Jamila, pentru Digi 24.