Ce să faci ca să nu te îngrași, fără dietă sau înfometare. Cele 12 obiceiuri pe care le poți urma

11 ian. 2026, 19:54, Actualitate
Specialiștii atrag atenția asupra a 12 obiceiuri care pot fi urmate, pentru a nu acumula kilograme în plus. Obiceiurile nu au la bază o dietă anume și nici nu abordează înfometarea. Lunile reci nu afectează doar vremea, ci și funcționarea organismului, motiv pentru care poate exista o tendință de îngrășare în urma consumului anumitor tipuri de alimente.

Sarea ca factor invizibil al apetitului

De multe ori, dieta din perioada rece a anului poate fi bogată în sare. Alimentele procesate, mezelurile și mâncărurile gata preparate cresc setea, rețin lichidele în organism și afectează percepția foamei. Reducerea aportului de sare nu afectează doar greutatea, ci și starea generală de bine.

Aspectul psihologic al dulciurilor

Dulciurile consumate în timpul iernii nu sunt adeseori asociate cu foamea, ci mai degrabă cu un „confort psihologic”, dacă ar putea fi numit în acest mod.

Exercițiile fizice zilnice nu ar trebui să lipsească

Mișcarea nu se limitează la mersul la sală sau la alergat în aer liber. Activitățile zilnice precum mersul pe jos, micile antrenamente făcute acasă, precum și urcatul scărilor contribuie activ la sănătate.

Cum mănânci este mai important decât ce alegi să mănânci

Mâncatul rapid și în fața ecranelor duce adesea la probleme cu greutatea. Un ritm mai lent, o atenție sporită la gustul și textura alimentelor, permite o mai bună percepție a sațietății și reduce nevoia de porții suplimentare de mâncare.

Păstrează simplitatea în alimentație

Alimentele simple, minim procesate, permit un control mai bun asupra aportului energetic. Legumele, leguminoasele, cerealele integrale și sursele de proteine ​​de calitate asigură o sațietate de lungă durată.

Rolul proteinei în timpul iernii

Proteinele nu contribuie doar la menținerea masei musculare, ci afectează și reglarea apetitului. Prezența lor la fiecare masă reduce fluctuațiile de energie și nevoia de gustări.

Condimentele ca supliment funcțional

Utilizarea condimentelor nu este doar pentru aromă, ci și pentru a beneficia de un efect de încălzire sau pentru a facilita digestia și metabolismul.

Control asupra porțiilor de mâncare

Farfuriile și bolurile mici ajută la menținerea moderației fără a fi nevoie să cântărești alimentele sau să numeri caloriile.

Atenție asupra cantității de mâncare consumate zilnic 

Gustările ca o alegere conștientă

Gustările planificate care conțin fibre și proteine ​​ajută la menținerea unui nivel stabil de energie.

Consumul de lichide chiar și atunci când nu există senzația de sete

Pe timpul iernii, senzația de sete poate fi mai redusă. Și, totuși, nevoia de lichide rămâne aceeași. Consumul regulat de apă și băuturi calde previne confundarea setei cu foamea.

Ora la care servești ultima masă a zilei

Mâncatul târziu în timpul nopții duce adesea la un exces de energie. Dacă ultima masă este consumată cam la aceeași oră și nu este prea grea, posibilitatea ca energia să fie stocată ca rezervă este redusă. O cină mai devreme, bazată pe proteine ​​și legume, permite o digestie mai ușoară și un somn mai bun.

Importanța somnului

Somnul tulburat afectează hormonii care reglează apetitul. Privarea de somn pe termen lung crește pofta de alimente bogate în energie și reduce motivația de a face exerciții fizice, notează Citymagazine.si.

