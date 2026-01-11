Prima pagină » Știri externe » Mesaj de la Papa Leon: „Libertatea de exprimare se restrânge tot mai mult, mai ales în Occident” / „Un nou limbaj se dezvoltă, demn de un roman de Orwell”

Mesaj de la Papa Leon: „Libertatea de exprimare se restrânge tot mai mult, mai ales în Occident” / „Un nou limbaj se dezvoltă, demn de un roman de Orwell”

Olga Borșcevschi
11 ian. 2026, 19:40, Știri externe
Mesaj de la Papa Leon: „Libertatea de exprimare se restrânge tot mai mult, mai ales în Occident” / „Un nou limbaj se dezvoltă, demn de un roman de Orwell”

Leon al XIV-lea, primul papă american, a deplâns vineri utilizarea forței militare ca mijloc de a atinge obiective diplomatice, într-un discurs anual de politică externă. Într-un limbaj neobișnuit de ferm pentru un Suveran Pontif, Leon a avertizat că libertatea de expresie „se diminuează rapid” în statele occidentale, relatează Reuters.

„Este dureros să constatăm cât de mult, mai ales în Occident, spațiul adevăratei libertăți de exprimare se restrânge tot mai mult. În același timp, se dezvoltă un nou limbaj în stil orwellian care, într-o tentativă de a fi tot mai incluziv, sfârșește prin a-i exclude pe cei care nu se conformează ideologiilor care îl alimentează”, le-a spus Leon al XIV-lea celor 184 de ambasadori acreditați la Vatican.

Papa Leon a criticat de asemenea ceea ce a numit „o formă subtilă de discriminare religioasă” suferită de creștini în Europa și în cele două Americi.

„Războiul este din nou în vogă. Forța a luat locul diplomației”

El a subliniat că slăbiciunea organizațiilor internaționale în fața conflictelor globale, reprezintă „un motiv special de îngrijorare”.

„O diplomație care promovează dialogul și caută consensul între toate părțile este înlocuită de o diplomație bazată pe forță”, a declarat liderul bisericii catolice în discursul său rostit la Vatican.

„Războiul este din nou în vogă și un zel pentru război se răspândește”, a adăugat Leon al XIV-lea, care a fost ales papă în mai.

Foto: Hepta

RECOMANDAREA AUTORUI:

Papa Leon s-a rugat pentru victimele protestelor din Iran și războaielor din Siria și Ucraina

Palestinienii au „dreptul de a trăi în pace pe propriul lor pământ”, afirmă Papa Leon al XIV-lea

Recomandarea video

Mediafax
Meteo București: Strat de zăpadă de până la 15 cm și temperaturi minime de până la -10 grade
Digi24
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
Cancan.ro
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Adevarul
Ultimul suflet din lagărul Rubla: „La Însurăței ne omora și la Viziru ne îngropa“
Mediafax
33 de plaje dintre cele mai vizitate din sudul Mediteranei ar putea dispărea în următorii ani
Click
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
Digi24
Cum vrea Putin să profite de dezghețarea Arcticii: nevoia de parteneri și norul negru care planează asupra planurilor Kremlinului
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Ce se întâmplă doctore
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
O descoperire unică, veche de 9.500 de ani, dezvăluie o perspectivă rară asupra ritualurilor străvechi
LIFESTYLE Ce să faci ca să nu te îngrași, fără dietă sau înfometare. Cele 12 obiceiuri pe care le poți urma
19:54
Ce să faci ca să nu te îngrași, fără dietă sau înfometare. Cele 12 obiceiuri pe care le poți urma
POLITICĂ Viorica Dăncilă dă de pământ cu Bolojan: „Nu e normal ca oamenii să plătească dezmățul bugetar”
18:48
Viorica Dăncilă dă de pământ cu Bolojan: „Nu e normal ca oamenii să plătească dezmățul bugetar”
FLASH NEWS Sfaturile lui Băsescu pentru Nicușor Dan la numirile șefilor SRI și SIE, dar și la parchete: „Nu este de negociat”
17:53
Sfaturile lui Băsescu pentru Nicușor Dan la numirile șefilor SRI și SIE, dar și la parchete: „Nu este de negociat”
INEDIT Cazul straniu al ultimului cetățean sovietic: „Sergei, statul care te-a trimis în spațiu nu mai există. Nu avem fonduri să te aducem acasă”
17:20
Cazul straniu al ultimului cetățean sovietic: „Sergei, statul care te-a trimis în spațiu nu mai există. Nu avem fonduri să te aducem acasă”
ANALIZĂ Diana Șoșoacă, analiză geopolitică a momentului. Cum va fi afectată România de ceea ce se întâmplă acum pe plan mondial
16:55
Diana Șoșoacă, analiză geopolitică a momentului. Cum va fi afectată România de ceea ce se întâmplă acum pe plan mondial

Cele mai noi

Trimite acest link pe