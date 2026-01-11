Leon al XIV-lea, primul papă american, a deplâns vineri utilizarea forței militare ca mijloc de a atinge obiective diplomatice, într-un discurs anual de politică externă. Într-un limbaj neobișnuit de ferm pentru un Suveran Pontif, Leon a avertizat că libertatea de expresie „se diminuează rapid” în statele occidentale, relatează Reuters.

„Este dureros să constatăm cât de mult, mai ales în Occident, spațiul adevăratei libertăți de exprimare se restrânge tot mai mult. În același timp, se dezvoltă un nou limbaj în stil orwellian care, într-o tentativă de a fi tot mai incluziv, sfârșește prin a-i exclude pe cei care nu se conformează ideologiilor care îl alimentează”, le-a spus Leon al XIV-lea celor 184 de ambasadori acreditați la Vatican.

Papa Leon a criticat de asemenea ceea ce a numit „o formă subtilă de discriminare religioasă” suferită de creștini în Europa și în cele două Americi.

„Războiul este din nou în vogă. Forța a luat locul diplomației”

El a subliniat că slăbiciunea organizațiilor internaționale în fața conflictelor globale, reprezintă „un motiv special de îngrijorare”.

„O diplomație care promovează dialogul și caută consensul între toate părțile este înlocuită de o diplomație bazată pe forță”, a declarat liderul bisericii catolice în discursul său rostit la Vatican.

„Războiul este din nou în vogă și un zel pentru război se răspândește”, a adăugat Leon al XIV-lea, care a fost ales papă în mai.

