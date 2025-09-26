Prima pagină » Actualitate » Consiliul Concurenței analizează preluarea NAPOLACT de către Bonafarm, după ce s-au ridicat mai multe semne de întrebare privind securitatea națională

Bianca Dogaru
26 sept. 2025, 13:27, Actualitate
Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care grupul maghiar Bonafarm Zrt. intenționează să preia FrieslandCampina Romania Holding B.V. și, indirect, FrieslandCampina Romania S.A., care deține brandul românesc Napolact.

„FrieslandCampina România Holding B.V. este o societate de tip holding care nu desfășoară activități comerciale. FrieslandCampina Romania S.A. produce și comercializează o gamă largă de produse lactate (băuturi lactate, brânzeturi, smântână, unt). Aceasta deține două fabrici situate în Cluj-Napoca și Târgu Mureș”, se arată în comunicatul emis vineri de Consiliul Concurenței.

Grupul Bonafarm, cu integrare verticală și activ în sectorul agricol și alimentar în Europa Centrală și de Est, distribuie în România produse lactate din Ungaria, atât direct, cât și prin compania Sole Mizo România S.R.L.

„În conformitate cu prevederile Legii concurenţei (nr. 21/1996), această tranzacție trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege”, precizează instituția.

Oligarul maghiar Sándor Csányi, apropiat al premierului Viktor Orban și președinte al OTP Bank Group, intenționează să preia brandul românesc Napolact prin grupul său agroalimentar Bonafarm. Tranzacția vizează filialele românești ale FrieslandCampina, inclusiv două fabrici la Cluj-Napoca și Târgu Mureș și aproximativ 400 de angajați. Decizia face parte din strategia Bonafarm de a-și consolida prezența în Europa Centrală și de Est și de a valorifica mai eficient produsele fermierilor membri FrieslandCampina.

Tranzacția stârnește îngrijorări la București nu doar din motive economice, ci și strategice. Într-o întrebare oficială adresată miniștrilor Economiei și Agriculturii, precum și președintelui Consiliului Concurenței, fostul ministru Sebastian Burduja a avertizat în urmă cu ceva timp că achiziția poate afecta securitatea națională.

Și PSD a ridicat semne de întrebare privind protecția fermierilor locali și menținerea producției de lapte în România. Deputatul de Cluj, Remus Lăpușan, a solicitat garanții că producția românească nu va fi redirecționată către alte piețe, astfel încât fermierii locali să nu fie afectați.

