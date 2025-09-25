O nouă speranță pentru pacienții cu ALZHEIMER. Comisia Europeană aprobă primul tratament care poate încetini evoluția bolii

Comisia Europeană a autorizat comercializarea medicamentului Kisnula, destinat tratării stadiilor incipiente ale bolii Alzheimer. Tratamentul, evaluat pozitiv de Agenția Europeană pentru Medicamente, ar putea încetini deteriorarea cognitivă și funcțională la o parte dintre pacienți.

Decizia marchează un pas important în lupta cu o boală pentru care, până acum, soluțiile erau limitate. Totuși, autoritățile europene au impus condiții stricte de utilizare.

Kisunla este recomandat doar pacienților cu o anumită predispoziție genetică, iar administrarea sa va fi însoțită de monitorizare atentă și măsuri de reducere a riscurilor.

Potrivit Comisiei, raportul risc-beneficiu s-a dovedit favorabil, însă doar pentru o categorie restrânsă de bolnavi.

„Beneficiile depășesc riscurile pentru pacienții cu Alzheimer în stadiu incipient”, arată documentul oficial.

Numărul persoanelor care trăiesc cu demență în Uniunea Europeană este estimat la aproape 7,9 milioane, potrivit Alzheimer Europe, iar femeile sunt afectate în proporție covârșitoare, peste două treimi dintre cazuri. Până în 2050, cifra ar putea ajunge la 14,3 milioane doar în UE, ceea ce face din Alzheimer una dintre cele mai presante probleme de sănătate publică.

Surse foto: Profimedia

