DATORIA publică a Franței explodează. 115% din PIB și dobânzi care înghit banii pentru școli și armată

Bianca Dogaru
25 sept. 2025, 15:44, Actualitate
Datoria publică a Franței a atins un nou vârf la finalul lunii iunie, ajungând la 3.416,3 miliarde de euro, adică 115,6% din PIB, potrivit datelor publicate de INSEE. Doar în trimestrul al doilea, datoria s-a majorat cu 70,9 miliarde de euro, cea mai mare creștere în valoare absolută înregistrată vreodată, potrivit Le Figaro.

În termeni concreți, suma colosală echivalează cu 49.796 de euro pentru fiecare francez, la o populație de 68,6 milioane de locuitori. Pentru comparație, datoria totală a Franței depășește de 1,6 ori bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027 (2.070 miliarde de euro).

Costurile anuale cu dobânzile devin tot mai împovărătoare. În 2024, acestea au atins 58,8 miliarde de euro și ar urma să urce la 67,1 miliarde în 2025. Suma ar depăși deja bugetul Educației Naționale (64,3 miliarde) și al Apărării (50,5 miliarde). Dacă trendul nu este stopat, în 2029 serviciul datoriei ar putea sări pragul de 100 de miliarde de euro, ajungând la 107,7 miliarde.

Fostul premier François Bayrou avertizează că aceste dobânzi riscă să devină „cel mai important buget al națiunii”, eclipsând domenii esențiale. Presiunea este cu atât mai mare într-un context european și global marcat de inflație, crize economice și cheltuieli publice crescute.

Ca termen de comparație, întreaga datorie publică a Franței corespunde veniturilor pe 232 de ani ale fotbalistului Cristiano Ronaldo, estimările Forbes arătând că acesta câștigă 253 de milioane de euro anual.

Sursa foto: Profimedia

