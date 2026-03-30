Convoi de vehicule militare franceze pe A1. Imaginile surprinse în urmă cu câteva momente

Un convoi militar format din mai multe vehicule blindate a fost surprins luni pe Autostrada A1. În imaginile surprinse de reporterul Gândul se văd cel puțin șase vehicule care ciruclă pe aceeași bandă de mers.

Potrivit surselor Gândul, este vorba de un transport militar străin, cel mai probabil provenit din Franța. Indicii privind proveniența convoiului ar fi sugerate de numerele de înmatriculare ale vehiculelor. În imagini se observă un camion de tip 8×8, cu o platformă, pe care este montat un utilaj greu, cel mai probabil un echipament pentru construcții sau intervenții. De asemenea, în convoi apar mai multe vehicule de dimensiuni mici, cel mai probabil camioane militare de transport logistic, pentru trupe sau echipament.

În cursul săptămânii trecute, MApN și Forțele Terestre Române au anunțat că transporturi de personal și echipament militar vor avea loc, în acestă perioadă.

„În perioada următoare, convoaie de personal și tehnică militară din Brigada 81 Mecanizată  «General Grigore Bălan» se vor deplasa pe drumurile publice naționale, în vederea desfășurării unor activități de pregătire în terenurile de instrucție din apropierea cazărmilor. Poliția militară le recomandă participanților la trafic să circule cu atenție sporită și să respecte indicațiile și semnalele polițiștilor”, se arată în comunicatul Forțelor Terestre Române.

