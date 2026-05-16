Șir de incidente stranii în Maldive. Mai mulți oameni au murit înecați, inclusiv un scafandru care a plecat în misiune de recuperare a unor turiști pierduți în peșteri subacvatice

Un scafandru a murit în timp ce era în căutarea trupurilor a două dintre cele cinci victime care au murit într-o expediție desfășurată în peșterile submarine din Maldive de joi, potrivit Daily Mail . Vestea a îngrozit opinia publică, iar unii internauți spun că trupurile cercetătorilor italieni ar putea rămâne în adâncuri și că n-ar mai trebui ca viețile altor salvatori să fie puse în pericol.

Sergentul major Mohammed Mahudhee din Garda de Coastă a Maldivelor, și-a pierdut viața sâmbătă, pe durata operațiunilor de recuperare a trupurilor cercetătorilor italieni. Scafandrul, care era un expert, s-a îmbolnăvit grav pe durata misiunii de salvare și a murit ulterior la spital. Armata din Maldive a anunțat decesul acestuia într-o postare pe X și i-au transmis condoleanțe familiei. Numărul victimelor ca urmare a tragicului accident a ajuns la 6.

Accident tragic în Maldive: Detalii

Cinci scufundători au intrat în apă, lângă insula Alimathaa. După o oră și 45 de minute fără răspuns, salvatorii au recuperat trupul unei victime. Autoritățile au speculat că vremea proastă ar fi scăzut vizibilitatea, iar unul din cei cinci scufundători s-ar fi blocat printre corali. Ceilalți s-ar fi panicat încercând să salveze persoana blocată în corali.

Pentru că au petrecut prea mult timp la mare adâncime, toți cei cinci ar fi murit de la întoxicație cu oxigen (presiunea prea mare a oxigenului la adâncime devine toxică pentru creier și duce la pierderea conștiinței).

5 scufundători morți într-o expediție într-o peșteră submarină

Joi, cinci scafandri italieni și-au pierdut viața, în timp ce explorau o peșteră la o adâncime de 46 de metri în atolul Vaavu. Avioane și nave rapide au fost mobilizate pentru a începe o operațiune de căutare.

Trupul instructorului de scufundări Gianluca Benedetti a fost recuperat joi. Trupurile a celorlalte patru victime rămân de negăsit. Autoritățile au inițiat o anchetă pentru a afla cauzele morții în cel mai grav accident de scufundări care a avut loc în Maldive.

„În urma unui accident survenit în timpul unei ieșiri pentru scufundări subacvatice, cinci cetățeni italieni și-au pierdut viața (…) în Maldive. Scufundătorii și-ar fi pierdut viața în timp ce încercau să exploreze peșteri situate la 50 de metri adâncime”, precizează Ministerul italian de Externe, subliniind că autoritățile locale desfășoară o anchetă.

Numele victimelor

Monica Montefalcone – profesor și cercetător la Universitatea din Genova;

Giorgia Simmacal – fiica de 22 de ani a lui Montefalcone;

Federico Gualtieri;

Gianluca Benedetti din Padua;

Muriel Oddenino – cercetătoare de la Universitatea din Genova.

Bilanțul victimelor din 2020 încoace

O turistă britanică a decedat în decembrie,pe durata unei scufundări. Soțul ei, devastat de vestea tragică, a murit câteva zile mai târziu, după ce i s-a făcut rău. În iunie anul acesta, un turist japonez de 26 de ani a fost dat dispărut când efectuase scufundări.

În total, 112 de turiști au murit în arhipeleag, în ultimii 6 ani. 42 dintre aceștia au fost victime ale accidentelor de scufundări și snorkeling.

Sursa Foto: Maldives President's Media Div

Sursa Video: The Sun/ Daily Mail

