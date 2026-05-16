Tensiuni la Londra: zeci de mii de naționaliști cu steagurile Uniunii și activiștii pro-Palestina protestează separat. Poliția a intervenit în forță

Zeci de mii de oameni protestează la Londra, sâmbătă, 16 mai 2026, în două marșuri separate. Primul marș este cel al naționaliștilor și conservatorilor, condus de activistul de extrema dreaptă Tommy Robinson. Aceștia defilează cu drapelul și steagurile Uniunii și ale Sfântului Gheorghe. Unii au ieșit în stradă și cu drapelele Iranului pentru a protesta împotriva războiului declanșat de Israel și SUA. Cei mai mulți conservatori și naționaliști de dreapta îi solicită premierului laburistist Keir Starmer să demisioneze din cauza creșterii costurilor vieții și a „discriminării populației albe și a clasei muncitoare albe” din Regatul Unit. Al doilea mare protest este desfășurat de activiști de stânga și pro-Palestina. În plus, alți zeci de mii de suporteri a celor mai mari cluburi de fotbal se îndreaptă spre Stadionul Wembley, pentru a urmări finala campionatului englez.

Prezența poliției, care conduce o operațiune fără precedent de arestări, este uriașă, scrie France 24.

Lector universitar: Sunt trei evenimente majore care relevă un război cultural

4.000 de ofițeri de poliție au fost staționați pentru a preveni violențele ca urmare a organizării a unor contraproteste majore.

„De fapt, sunt trei evenimente majore care au loc, ceea ce presează forțețe poliției. Este marșul de extrema dreaptă organizat de agitatori de dreapta radicală, extrema dreaptă și de agitatori fasciști. Este contraprotestul organizat de „Stand Up to Racism”, care încearcă să arate o prezență fizică împotriva extremei dreapta. Și mai ai finala de la Finala Cupei de Fotbal (între Chelsea și Manchester City), care este cel mai mare meci al anului. Deci, tensiunile sunt mari, pentru că protestele relevă un război cultural și o polarizare socială, reflectate în politica britanică”, a spus Dr. Colm Murphy, lector universitar pe Științe Politice la Universitatea Queen Mary din Londra.

„Sunt câteva lucruri de spus despre Stephen Yaxley-Lennon, care este numele real al lui Tommy Robinson. În primul rând, nu este deloc popular peste graniță. „Hope Not Hate”, o organizație care a făcut un sondaj, susține că are numai 17% popularitate, iar 83% nu-l plac. Deci, nu este popular. Dar este totuși popular în cadrul unor grupuri mici de oameni foarte radicalizați, în mare, bărbați între 25 și 34 de ani. El are succes la un segment social din cauza rețelelor sociale fragmentate. Trăim într-o formă de bulă de informație și în unele bule, limbajul rasist și divizat al lui Tommy Robinson a căpătat rădăcini”, a adăugat lectorul în interviul televizat pentru France24.

Cine este Tommy Robinson?

Stephen Christopher Yaxley-Lennon, care este cunoscut ca Tommy Robinson, este un activist milenial de extrema dreaptă, născut pe 27 noiembrie 1982. Este naționalist, islamofob și conservator.

Cazierul său conține condamnări penale pentru asalt, amenințări, hărțuire și fraudă. A fost de cinci ori la închisoare între 2005 și 2025.

În 2009, el a devenit co-fondatorul organizației islamofobe „Liga Engleză de Apărare”. Aceasta pretinde că luptă împotriva extremismului islamic și a jihadismului.

La protestele de sâmbătă, susținătorii lui au ieșit în stradă cu steagurile Regatului Unit, dar și cu cruci din lemn, la marșul „Unite the Kingdom” (Uniți Regatul).

4.000 de polițiști au fost staționați pentru a crea o zonă tampon între cele două marșuri. Poliția Mitropolitană a inițiat una dintre cele mai semnificative operațiuni din ultimii ani. Ofițerii au lansat chiar și drone, au mobilizat câini și unii polițiști au ieșit călare pe cai, în timp ce vehiculele blindate sunt gata pentru intervenție.

Mulți dintre protestatarii din marșul „Unite the Kingdom” au strigat „Îl vrem afară pe Starmer”. Unii protestatari au fost văzuți cum purtau șapca roșie inscripționată cu mesajul „Make England Great Again” (Să facem Anglia Măreață din Nou).

Reporterul BBC Tom Symonds spune că mulți protestatari au ieșit în stradă, nemulțumiți de guvernarea lui Starmer. Au fost și câțiva care au ieșit să protesteze pentru că „populația albă” și clasa muncitoare sunt „discriminate” în Regatul Unit.

Marșul pro-Palestina

Mii de susținători ai Palestinei au ieșit în stradă la Londra, cu ocazia Zilei Nakba (Memoria Catastrofei). Aceștia s-au îndreptat spre Keninsgton și Waterloo Place via Piccadilly. Mulți activiști cu drapelul Palestinei au strigat „zdrobiți extrema dreapta” și „eliberați ostaticii palestinieni”. Unele femei englezoaice au purtat keffiyeh, o coifură tradițională arabă, ca în semn de solidaritate cu Statul Palestinian ce a fost bombardat constant de Israel.

După ce Israleul și-a proclamat independența pe 14 mai 1948, la o zi după, așezările palestinienilor au fost distruse, iar majoritatea populației a fost strămutată permanent. Fostul președinte Yasser Arafat a inaugurat oficial sărbătoarea pe 1998.

Pe lângă protestatari, mai sunt și suporteri

Alți zeci de mii de suporteri se îndreaptă către Stadionul Wembley pentru a urmări meciul dintre Chelsea și Manchester City de sâmbătă după-amiază.

Sursa Foto/Video: X

Autorul recomandă: Scandal la vârful guvernului britanic. I se cere demisia premierului Starmer, din cauza fostului ambasador al Marii Britanii în SUA