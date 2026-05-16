Nicuşor Dan a tras cu pistolul. Câte ținte a doborât preşedintele

La expoziția internațională de tehnică militară pe care a vizitat-o ieri, președintele Nicușor Dan a acceptat să tragă cu pistolul la țintă. A tras de cinci ori și a nimerit o dată.

Nicușor Dan, împreună cu băiețelul său, Antim, a vizitat vineri expoziţia internațională „Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA 2026”.

În cadrul evenimentului, șeful statului a inspectat noile arme care urmează să ajungă în dotarea armatei.

Cum s-a descurcat Nicuşor Dan la aruncarea de la 7 metri, la Gala Neagu

La începutul lunii iunie, Nicușor Dan a intrat pe teren și a jucat handbal la meciul de retragere a Cristinei Neagu. Șeful statului a executat o aruncare de la 7 metri, însă nu a reușit să marcheze.

Sursa video: Facebook / Cristian Scutariu

