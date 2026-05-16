Prima pagină » Actualitate » Ce pedeapsă i-ar aplica lui Sorin Grindeanu ministrul demis al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru

Ce pedeapsă i-ar aplica lui Sorin Grindeanu ministrul demis al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru

Ce pedeapsă i-ar aplica lui Sorin Grindeanu ministrul demis al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru
Galerie Foto 2
Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru (ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO)
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a fost întrebat – la Digi 24 – pe cine ar exila pe o insulă pustie.

„O să-mi iau șuturi acum: Sorin Grindeanu. Ar trebui să se autoexileze, din punctul meu de vedere”, a afirmat Pîslaru, în cadrul rubricii de întrebări-fulger.

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru (ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO)

Motivul invocat de actualul ministru interimar din partea PNL este declanșarea crizei politice, precizând că liderul social-democrat nu este singurul care ar trebui să meargă pe insulă.

„Pentru că dumnealui a declanșat, de fapt, această criză. Că poate în spate ar mai fi câțiva care ar trebui exilați împreună cu domnia sa și să ajungă să se canibalizeze cei trei pe insulă, asta e partea a doua – dar, din păcate, asta este în acest moment ce-aș spune”, a declarat Pîslaru.

Acesta nu a dat nume referitor la cine ar putea fi ceilalți care ar trebui, în opinia sa, exilați.

„Prin această criză politică s-a dat foc la țară”

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a mai declarat că, deși prin actuala criză politică „s-a dat foc la țară”, pe termen mediu ar putea fi „absolut genială”, pentru că partidele colaborează mai bine unele cu altele.

„Ai un lider care a apărut și are acum vânt în pupă, Ilie Bolojan, și care strânge electorat care nu mergea la vot și electorat care era antisistem și voia ca cineva să aprindă lumina. Ai USR cu PNL care sunt de acord, ai Forța Dreptei, REPER, DREPT și alte formațiuni politice care sunt gata să se realizeze la un astfel de demers. Este o împărțire de ape, o claritate mult mai mare decât în trecut și care pe mine îmi face încrezător că ceea ce s-a întâmplat de acum pe termen scurt este complet dezastros, deci s-a dat foc la țară. Pe termen mediu ar putea să fie o chestie absolut genială (…)”, a spus ministrul Pîslaru.

Totodată, acesta a lăudat modul în care Nicușor Dan a gestionat consultările partidelor în cadrul actualei crize politice.

„Există undeva o posibilă genialitate a unui plan pe care poate nici eu nu-l străbat. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în acest moment, cu modul în care președintele a acționat și cu toate cele, a făcut niște lucruri care erau realmente imposibile pentru mine 2 ani de zile și n-am văzut niciun fel de ieșire”, a notat politicianul.

Pîslaru a mai spus că, în ultimii doi ani, a încercat să creeze o „Antanta”, să vadă cum poate crea un acord între partidele politice, adică o coaliție în care PNL, USR și celelalte forțe politice să se ralieze pentru formarea unei majorități, fiind conștient de faptul că fără o majoritate nu poți adopta „reforme serioase”. El spune că acest lucru s-a reușit acum.

„Deci, eu vă pot spune că în acest moment șansele ca în 2028 să poți să ai o guvernare de succes cu majoritate în spate care să reformeze România sunt mult mai mari decât înaintea începerii acestei crize”, a precizat Pîslaru.

Autorul mai recomandă:

Dragoș Pîslaru se plânge că are un salariu mic și susține că „este întreținut” de soția sa. Ministrul a evitat să spună unde lucrează ea

Dragoș Pîslaru se laudă singur: „Cererea de plată 4 este pregătită în totalitate de Guvernul Bolojan”. Culmea, guvernul a dat afară conducerea ADR, care are cea mai mare realizare pe cererea 4 de plată din PNRR

Dragoş Pîslaru: România riscă să piardă mai mult decât mai are de primit prin PNRR. 15 miliarde de euro penalități

Recomandarea video

Mediafax
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
Digi24
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
Cancan.ro
Cât durează finala Eurovision 2026. Ora la care se va termina spectacolul de la Viena
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
„Din doi săraci nu faci unul bogat”. Primăriile de la sat, în situații imposibile după „eficientizare”
Mediafax
Cel mai slab rezultat din istorie pentru titlurile de stat
Click
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Cancan.ro
Localul celebru al lui Florin Călinescu a fost scos la vânzare. Suma cerută este amețitoare
Ce se întâmplă doctore
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Descopera.ro
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului horror
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
De ce muzica agresivă îi calmează pe unii oameni. Ce spun psihologii despre metal, furie și anxietate
PROTEST Tensiuni la Londra: Zeci de mii de naționaliști cu steagurile Uniunii și activiștii pro-Palestina protestează separat. Poliția a intervenit în forță
17:06
Tensiuni la Londra: Zeci de mii de naționaliști cu steagurile Uniunii și activiștii pro-Palestina protestează separat. Poliția a intervenit în forță
Ilie Bolojan critică proiectul minireactoarelor nucleare de la Doicești: „Vom rămâne cu un teren și niște hârtii”. Culmea, miniștrii PNL s-au ocupat de “dezastrul” care azi îl scandalizează pe premierul demis
16:55
Ilie Bolojan critică proiectul minireactoarelor nucleare de la Doicești: „Vom rămâne cu un teren și niște hârtii”. Culmea, miniștrii PNL s-au ocupat de “dezastrul” care azi îl scandalizează pe premierul demis
TENSIUNI Taiwanul își reafirmă independența după ce Trump a semnalat că nu dorește „un război la 9500 de mile de SUA” cu China
16:34
Taiwanul își reafirmă independența după ce Trump a semnalat că nu dorește „un război la 9500 de mile de SUA” cu China
FLASH NEWS Euractiv îl critică dur pe Nicușor Dan: „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA” / „Orchestrează criza politică a României”
14:32
Euractiv îl critică dur pe Nicușor Dan: „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA” / „Orchestrează criza politică a României”
FLASH NEWS Cel puțin 8 morți și 25 de răniți în Thailanda, după ce un tren s-a izbit de un autobuz
14:12
Cel puțin 8 morți și 25 de răniți în Thailanda, după ce un tren s-a izbit de un autobuz

Cele mai noi

Trimite acest link pe