Prima pagină » Actualitate » Cornel Dinu, din nou la spital. Este monitorizat de către medicii de la Universitar

Cornel Dinu, din nou la spital. Este monitorizat de către medicii de la Universitar

12 nov. 2025, 15:42, Actualitate
Cornel Dinu, din nou la spital. Este monitorizat de către medicii de la Universitar

Cornel Dinu, fostul antrenor al echipei de fotbal Dinamo, în vârstă de 77 de ani, a fost internat sâmbătă noaptea la Spitalul Universitar de Urgență și supus mai multor investigații, potrivit unor surse apropiate acestuia, citate de adevarul.ro.

Legenda clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare se confruntă cu probleme de sănătate. Pe fondul depresiei, Mister nici nu a mai ieșit din casă în ultimele luni, cu excepția vizitelor necesare la spital.

Cornel Dinu a fost internat în noaptea de sâmbătă spre duminică și a fost supus mai multor investigații în cadrul Spitalului Universitar.

Între timp, a fost mutat la secția de cardiologie. Starea mea este acceptabilă”, a spus azi, conform iamsport.ro.

„Ce să fac, îmi aștept sfârșitul. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, 3 luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme pe care le-am. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă”, spunea acum câteva săptămâni Cornel Dinu.

Autorul recomandă:

Ce pensie încasează Cornel Dinu, după 40 de ani de muncă: „Un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei

Citește și

VIDEO Avertismentul unei asistente, după măsurile Guvernului Bolojan: „Ambulanța este în pericol. Calitatea acestui serviciu nu va mai fi aceeași”
15:21
Avertismentul unei asistente, după măsurile Guvernului Bolojan: „Ambulanța este în pericol. Calitatea acestui serviciu nu va mai fi aceeași”
ULTIMA ORĂ CORUPȚIA – Marea vulnerabilitate a statului. Nicușor Dan a prezentat Strategia de Apărare a Țării. Ce rol va juca SRI în combaterea corupției
15:17
CORUPȚIA – Marea vulnerabilitate a statului. Nicușor Dan a prezentat Strategia de Apărare a Țării. Ce rol va juca SRI în combaterea corupției
EXTERNE TRUMP îi invită pe cei mai mari directori executivi de pe Wall Street la un dineu privat la Casa Albă
14:55
TRUMP îi invită pe cei mai mari directori executivi de pe Wall Street la un dineu privat la Casa Albă
Mediafax
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
Digi24
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Cancan.ro
Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat să iei atitudine”
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât propunea Guvernul, iar reforma să se aplice mai târziu
Cancan.ro
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Traduceri autorizate in si din limba engleza – cand sunt necesare si de ce conteaza calitatea? (P)
EXCLUSIV Numire politică la TVR. Vlad Pufu, fost senator PNL, în cărți pentru șefia Televiziunii Publice. Parlamentul declanșează procedura de schimbare a șefilor SRTV, SRR și AEP
15:45
Numire politică la TVR. Vlad Pufu, fost senator PNL, în cărți pentru șefia Televiziunii Publice. Parlamentul declanșează procedura de schimbare a șefilor SRTV, SRR și AEP
VIDEO Victor Ponta, despre proiectul Dăruiește viața: Au făcut o clădire, nu un spital/Totul este o POVESTE
15:39
Victor Ponta, despre proiectul Dăruiește viața: Au făcut o clădire, nu un spital/Totul este o POVESTE
ACTUALITATE Alexandru Chiriță (Electrica), la Europa Connect – Energy Now: Nu putem câștiga cursa energetică dacă nu tragem toți în aceeași direcție
15:38
Alexandru Chiriță (Electrica), la Europa Connect – Energy Now: Nu putem câștiga cursa energetică dacă nu tragem toți în aceeași direcție
EXTERNE Japonia a închis un aeroport din cauza unei ursoaice. Animalul a fost văzut în timpul îmbarcării
15:37
Japonia a închis un aeroport din cauza unei ursoaice. Animalul a fost văzut în timpul îmbarcării
EXTERNE Primul robot umanoid cu AI al Rusiei se face de rușine. S-a prăbușit pe scenă, chiar în timp ce era prezentat
15:20
Primul robot umanoid cu AI al Rusiei se face de rușine. S-a prăbușit pe scenă, chiar în timp ce era prezentat
EXTERNE Trump i-a trimis o scrisoare preşedintelui israelian în care îi cere să-l graţieze pe Benjamin Netanyahu. Ce argumente aduce republicanul
15:08
Trump i-a trimis o scrisoare preşedintelui israelian în care îi cere să-l graţieze pe Benjamin Netanyahu. Ce argumente aduce republicanul