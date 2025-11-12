Cornel Dinu, din nou la spital. Este monitorizat de către medicii de la Universitar

Cornel Dinu, fostul antrenor al echipei de fotbal Dinamo, în vârstă de 77 de ani, a fost internat sâmbătă noaptea la Spitalul Universitar de Urgență și supus mai multor investigații, potrivit unor surse apropiate acestuia, citate de adevarul.ro.

Legenda clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare se confruntă cu probleme de sănătate. Pe fondul depresiei, Mister nici nu a mai ieșit din casă în ultimele luni, cu excepția vizitelor necesare la spital.

Cornel Dinu a fost internat în noaptea de sâmbătă spre duminică și a fost supus mai multor investigații în cadrul Spitalului Universitar.

Între timp, a fost mutat la secția de cardiologie. „Starea mea este acceptabilă”, a spus azi, conform iamsport.ro.

„Ce să fac, îmi aștept sfârșitul. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, 3 luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme pe care le-am. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă”, spunea acum câteva săptămâni Cornel Dinu.

