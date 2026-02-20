Ungaria a blocat acordarea unui împrumut nerambursabil de 90 de miliarde € din partea UE

Ungaria a blocat acordarea unui împrumut nerambursabil de 90 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene către Ucraina, potrivit Financial Times, care citează patru surse.

Publicația subliniază că, fără această finanțare, Ucraina s-ar confrunta cu un colaps financiar încă din al doilea trimestru al acestui an.

Blocarea împrumutului a avut loc cu doar 4 zile înainte de cea de-a patra aniversare de la invazia rusă a Ucrainei.

Ambasadorul ungar la UE a ridicat o obiecție față de împrumutul de către blocul european.

Decizia de acordarea împrumutului vital Ucrainei necesită unanimitate din partea celor 27 de state membre UE. Împrumutul a fost stabilit de către liderii UE în decembrie 2025.

Ungaria, Slovacia și Cehia au agreat să ajute Ucraina numai cu condiția să nu fie responsabile pentru costurile dobânzilor sau pentru rambursarea împrumutului.

Orban a intensificat retorica anti-ucraineană după ce a acuzat Kievul pentru că a blocat alimentarea cu petrol rusesc a Ungariei prin conducta Drujba.

Conducta a fost avariată în urma unui atac rusesc.

