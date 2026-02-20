Prima pagină » Știri politice » Traian Băsescu îi jignește pe votanții lui Călin Georgescu, după participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: „O clică de nătărăi”

Ruxandra Radulescu
20 feb. 2026, 21:14, Știri politice
Fostul președinte, Traian Băsescu, a vorbit la B1 Tv despre vizita lui Nicușor Dan în SUA, la prima reuniune a Consiliului Păcii. Acesta consideră că participarea liderului de la Cotroceni la evenimentul de la Washington indică faptul că anularea alegerilor din noiembrie 2024 nu mai sunt de interes pentru SUA. Mai mult, Băsescu i-a numit pe susținătorii lui Călin Georgescu „o clică de nătărăi”.

Traian Băsesu este de părere că Statele Unite au uitat de anularea alegerilor din România, în contextul prezenței lui Nicușor Dan la Washington.

„A fost un moment bine pregătit. Un lobby suficient făcut la cancelaria președintelui Trump, în așa fel încât să vorbească frumos și despre președinte, și despre poporul român. Marea problemă a alegerilor din 2024 e închisă, nu mai preocupă pe nimeni în America.

Ce e interesant, e o clică de nătărăi care cred că pot face rău României să spună că ei au alt președinte, care a luat două milioane de voturi, uitând să spună că Nicușor are 6 milioane (…)Donald Trump a vorbit foarte frumos despre Nicușor Dan în plenul acestui Consiliu. S-a dus mesajul la toată lumea că-l apreciază, că e un președinte extraordinar. Cum se duce Simion, Peiu și Dungaciu să spună că adevăratul președinte e Călin Georgescu? I-a încurcat tare”, a declarat Băsescu, pentru B1 TV.

„Pe români îi interesează de ce s-au anulat 2 milioane de voturi ale lui Georgescu”

Băsescu subliniat, însă, că președintele Nicușor Dan ar trebui să desecretizeze ședința CSAT. Totuși, fostul șef de stat consideră că nu intră în atribuțiile președintelui să ofere explicații referitor la anularea alegerilor.

„Problema anulării alegerilor, am spus de multă vreme, ar fi bine ca domnul președinte să dea dispoziție să i se aducă toate documentele de la CSAT-ul în care s-au constatat fraude, cu stenograme, să cheme procurorul general (…)

Poate pe Trump nu-l interesează, dar pe români poate-i interesează de ce s-au anulat 2 milioane de voturi ale lui Georgescu și 1,7 milioane ale doamnei Lasconi. Nimeni nu poate garanta că ar fi câștigat Georgescu. Motivele anulării alegerilor, după ce a fost validat, trebuie lămurit. Și nu poate fi lămurit de președinte. E o chestiune de anchetă a instituțiilor statului”, a mai explicat Băsescu.

