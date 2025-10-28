Corpul de Control al MAI verifică, marți, activitatea IGSU

Corpul de Control al Ministerului de Interne (MAI) verifică, marți, 28 octombrie 2025, activitatea managerială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Astfel, surse din cadrul MAI au declarat, pentru MEDIAFAX, că are loc un control al activității manageriale în cadrul IGSU, fără a avea legătură cu vreo persoană sau cu vreo intervenție anume.

Sursele au mai spus că este vorba despre un control tematic, așa cum, periodic, au loc la toate structurile Ministerului.

Conform surselor citate, controlul de la IGSU este unul anunțat și are legătură strict cu activitatea managerială.

IGSU – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – este condus de generalul Dan-Paul Iamandi din luna februarie a anului 2018.

Autorul recomandă:

IGSU dispune MĂSURI suplimentare pentru gestionarea efectelor fenomenelor meteorologice severe