Prima pagină » Actualitate » Corpul de Control al MAI verifică, marți, activitatea IGSU

28 oct. 2025, 12:26, Actualitate
Corpul de Control al Ministerului de Interne (MAI) verifică, marți, 28 octombrie 2025, activitatea managerială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Astfel, surse din cadrul MAI au declarat, pentru MEDIAFAX, are loc un control al activității manageriale în cadrul IGSU, fără a avea legătură cu vreo persoană sau cu vreo intervenție anume.

Sursele au mai spus este vorba despre un control tematic, așa cum, periodic, au loc la toate structurile Ministerului.

sursa foto: Facebook/IGSU

Conform surselor citate, controlul de la IGSU este unul anunțat și are legătură strict cu activitatea managerială.

IGSUInspectoratul General pentru Situații de Urgențăeste condus de generalul Dan-Paul Iamandi din luna februarie a anului 2018.

