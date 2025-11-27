Prima pagină » Actualitate » Crăciun » Se deschid Târgurile de Crăciun în București. Când va fi luminată și împodobită Capitala

27 nov. 2025, 15:48, Crăciun
Începând de sâmbătă, 29 noiembrie, Primăria Capitalei va da startul evenimentelor pregătite pentru sărbătorile de iarnă. Anul luminițele de sărbători din București vor lumina întreg orașul începând de ajunul Sfântului Andrei, când începe și ediția 18 a Târgului de Crăciun din Piața Constituției.

Luminițele de sărbători se vor aprinde în București la ora 18.00 pe 29 noiembrie, mai întâi în Piața Constituției și apoi în toate zonele din Capitală. Târgul de Crăciun din Piața Constituției, organizat de Creart, va încânta vizitatorii cu cel mai înalt brad ecologic din România, un carusel cu etaj, o roată panoramică imensă și căsuța lui Moș Crăciun, care va fi atracția principală pentru cei mici.

Bucureștenii trebuie să știe că târgul de Crăciun din Piața Constituției nu este singurul. În Piața Universității se va deschide un alt târg de Crăciun numit Bucharest Downtown Christmas Market.

De asemenea, bucureștenii și turiștii se pot bucura de magia sărbătorilor de iarnă și la Târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei. Pentru că pe 29 noiembrie se dă startul sezonului sărbătorilor de iarnă în București, această seară va fi marcată de o serie de concerte pe scenele amenajate în aer liber la târgurile de Crăciun.

Târgul de Crăciun de pe esplanada Operei Naționale din București „Bucharest Opera Christmas Market”, al treilea târg de Crăciun organizat de Primăria Capitalei, va fi deschis în perioada 6 -28 decembrie.

Ca o noutate, un alt târg de Crăciun își deschide porțile în București. Acesta se numește „Crăciunul Nordului” și va fi deschis între 28 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, la Romexpo.

Mulți turiști și bucureșteni se pregătesc pentru a cheltui bani pentru bunătățile de sezon servite la târgurile de Crăciun, de la șorici și vin fiert la ciocolată caldă, pomana porcului și cozonac. Prețurile nu sunt pentru toate buzunarele, iar comercianții se pregătesc să îi întâmpine de clienți și cu reduceri.

