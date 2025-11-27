Se deschid Târgurile de Crăciun în București. Când va fi luminată și împodobită Capitala

De asemenea, bucureștenii și turiștii se pot bucura de magia sărbătorilor de iarnă și la Târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei. Pentru că pe 29 noiembrie se dă startul sezonului sărbătorilor de iarnă în București, această seară va fi marcată de o serie de concerte pe scenele amenajate în aer liber la târgurile de Crăciun.

Târgul de Crăciun de pe esplanada Operei Naționale din București „Bucharest Opera Christmas Market”, al treilea târg de Crăciun organizat de Primăria Capitalei, va fi deschis în perioada 6 -28 decembrie.

Ca o noutate, un alt târg de Crăciun își deschide porțile în București. Acesta se numește „Crăciunul Nordului” și va fi deschis între 28 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, la Romexpo.

Mulți turiști și bucureșteni se pregătesc pentru a cheltui bani pentru bunătățile de sezon servite la târgurile de Crăciun, de la șorici și vin fiert la ciocolată caldă, pomana porcului și cozonac. Prețurile nu sunt pentru toate buzunarele, iar comercianții se pregătesc să îi întâmpine de clienți și cu reduceri.

Recomandarea autorului: Noutate în București, târgul „Crăciunul Nordului” ajunge pe data de 28 noiembrie la Romexpo. Intrarea va fi liberă