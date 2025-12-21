Prima pagină » Actualitate » Cum remodelează noile generații sărbătorile de Crăciun. Ce arată studiul specialiștilor italieni

21 dec. 2025, 18:01, Actualitate
În raportul Centrului italian de studii privind familiile din 2025, 32% din persoanele din grupa de vârstă între 18-34 de ani au declarat că suferă adesea de singurătate de Crăciun, comparativ cu 21% dintre cei peste 55 de ani, arată ertnews.gr.

Conform unui alt raport al PriceWaterhouseCoopers ( PwC ) privind sărbătorile din 2025, Generația Z se așteaptă să își reducă bugetul de Crăciun cu 23%, cea mai semnificativă scădere dintre toate generațiile.

  • Generația Z alege doar ce merită păstrat
  • Tinerii sunt mai singuri, mai săraci și suferă de anxietate și stres
  • Sărbătorile sunt redefinite: mai puțin materialism, mai multă semnificație – mai puțin spectacol, mai multă autenticitate

Noile generații preferă mai multă autenticitate

Retorica  Crăciunului  a fost întotdeauna foarte simplă: colinde, decorațiuni în brazi și luminițe pe balcoane, cadouri, familii care se reunesc, căldura casei, prânzuri și cine nesfârșite. O poveste care uneori funcționează mai bine în publicitate și filme, dar câteodată mai puțin în viața reală, subliniază  Lorenzo Villa  într-un articol din revista nss .

În spatele bradului împodobit și sub zăpadă, însă, se ascunde adesea o altă poveste, o poveste plină de anxietate și singurătate pe care sărbătorile o întăresc an de an. Și, așa cum se întâmplă adesea, tinerii sunt cei care poartă această povară, prinși între imperativul de a fi fericiți și o realitate care nu le permite întotdeauna acest lucru .

Este Generația Z mai tristă de Crăciun?

Conform Raportului  CISF privind familia din 2025,  în cursul anului 2024, 60% din populația Italiei a experimentat anxietate sau stres, aproape un sfert declarând că le experimentează des.

Cu toate acestea,  disconfortul este mai concentrat în rândul tinerilor .  În grupa de vârstă 18-34 de ani, 32% declară că suferă adesea de singurătate, comparativ cu 21% dintre persoanele peste 55 de ani. Un procent care capătă o importanță deosebită în timpul sărbătorilor, când idealul dominant rămâne acela al unei familii numeroase și al veseliei.  Pentru mulți tineri, Crăciunul face și mai evidentă prăpastia dintre ceea ce ar trebui să experimenteze cineva și ceea ce reușește de fapt să experimenteze .

Criza emoțională și financiară

Alături de dimensiunea emoțională, există și cea financiară. Într-un context în care,  conform Raportului CISF privind familiile 2025, peste 32,5% dintre familiile italiene au redus cheltuielile pentru bunăstarea personală și pentru casă, Crăciunul reprezintă un moment de intensă expunere pentru Generația Z. Sărbătorile aduc laolaltă așteptări specifice, cum ar fi schimbul de cadouri, iar pentru o generație care trăiește adesea în condiții precare, această presiune devine greu de suportat. Cheltuielile de Crăciun încetează să mai fie o opțiune sau un moment plăcut de reflecție pentru cei dragi și capătă caracteristicile unei obligații simbolice, necesare pentru a nu se simți excluși din ritual.

Tocmai în această tensiune, utilizatorii de Zoomer și-au schimbat cursul . Conform  raportului PwC Holiday Outlook 2025, Generația Z se așteaptă să își reducă bugetul de Crăciun cu 23% ,  cea mai semnificativă reducere dintre toate generațiile . Acesta nu este pur și simplu un răspuns la un cadru economic mai strict, ci o schimbare de atitudine: reducerea cheltuielilor devine o modalitate de a reduce așteptările și de a se distanța de un model consumerist de Crăciun, care este nesustenabil pe mai multe niveluri: de mediu, economic și social.

Cum onorează tradiția Generația Z

Această schimbare de ritm, însă, nu corespunde respingerii Crăciunului. În schimb, Generația Z alege ceea ce merită păstrat. Sărbătorile sunt redefinite ca un spațiu mai intim și mai ușor de gestionat, cu mai puține cadouri, mai puține obligații sociale și mai multă atenție acordată gesturilor simple, împărtășite . Gătitul împreună, decorarea casei fără excese, petrecerea timpului cu un cerc restrâns de persoane selectate devin o modalitate de a restaura sensul tradițiilor, golindu-le de elementele lor performative și consumiste.

Crăciunul din 2025  se va prezenta ca toate sărbătorile de dinaintea lui: un plajă a tensiunilor și paradoxurilor economice, emoționale și generaționale.  Tinerii vin acum cu autenticitate și un sentiment reînnoit de comunitate, care le redefinesc nevoile și posibilitățile. Pe scurt, mai puțin materialism, mai mult sens. Mai puțină aparență, mai multă autenticitate .

Cele mai noi