Crin Antonescu despre amânarea CCR: „O noua operațiune de imagine pentru Ilie Bolojan”

Crin Antonescu a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, despre faptul că CCR a amânat aprobarea reformei pensiei magistraților.

„Au început unii să ne sperie că demisionează Bolojan. Eu nu cred că dacă va spune Cr că nu sunt constituționale pensiile magistraților eu nu cred că guvernul își va pierde legitimitatea. Eu cred că este încă o operațiune majoră de imagine pregătită. Dacă CCR, în urma fermității dnului. Bolojanm va găsi sunt constituționale măsurile propuse și dnul. Bolojan va birui, va merge mai departe și va face reforme. CCR a amânat decizia și probabil vom fi omorâți cu cataclismul că demisionează Bolojan.”