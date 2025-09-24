Crin Antonescu: „Politica externă a României funcționează doar pe doua coordonate-Rep. Moldova, Ucraina”

Crin Antonescu, fost lider PNL, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că politica externă a României se focusează, de la alegerile prezidențiale, în mare parte pe relația cu Chișinău. „A reduce orizontul politicii externe la Chișinău, maxim la Kiev, este nepotrivit”, a precizat acesta.

„La nivelul președintelui, la nivelul MAE, ba chiar și la nivelul Guvernului, noi părem să facem din relația cu Chișinău un monopol al politicii noastre externe. 90% din ce s-a întreprins și s-a vorbit de la alegeri încoace a fost legat de Chișinău. A reduce orizontul politicii externe la Chișinău, maxim la Kiev, este nepotrivit’