Meteorologii Ease Weather anunță o prognoză neobișnuită pentru luna martie 2026 în București.

Meteorologii Ease Weather anunță o prognoză neobișnuită pentru luna martie 2026 în București

Meteorologii Ease Weather prognozează cinci zile de ninsori în Capitală, în martie, dar vizează doar „o atingere ușoară a iernii”, în preambulul primăverii.

Potrivit specialiștilor meteo, vremea va fi ușor rece în primele zile ale lunii martie, cu 11 grade Celsius, sub media istorică pentru această perioadă.

În medie, temperatura în București la debutul lunii martie va fi de 12,6 grade Celsius.

Pe măsură ce martie înaintează spre aprilie, vom avea vreme mai caldă, ajungând chiar și la 16,6 grade Celsius.