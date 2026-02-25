Meteorologii Ease Weather anunță o prognoză neobișnuită pentru luna martie 2026 în București.
Meteorologii Ease Weather prognozează cinci zile de ninsori în Capitală, în martie, dar vizează doar „o atingere ușoară a iernii”, în preambulul primăverii.
Potrivit specialiștilor meteo, vremea va fi ușor rece în primele zile ale lunii martie, cu 11 grade Celsius, sub media istorică pentru această perioadă.
În medie, temperatura în București la debutul lunii martie va fi de 12,6 grade Celsius.
Pe măsură ce martie înaintează spre aprilie, vom avea vreme mai caldă, ajungând chiar și la 16,6 grade Celsius.
Meteorologii Accuweather revin cu o prognoză actualizată pentru zilele de Paște 2026. După informații contradictorii, care au generat inclusiv glume despre „iarna care nu se mai termină”, acum datele noi „modifică schimbarea”.
Iată cum va fi vremea de Paște în București.
Din câte se pare, meteorologii Accuweather spun că Paștele din 2026 vine cu o surpriză plăcută: nu doar că nu se anunță ninsoare în București, dar vremea va fi una de primăvară superbă.
Sursa foto: Capturi Ease Weather / Arhivă personală
