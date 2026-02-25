Prima pagină » Vremea » Meteorologii Ease Weather anunță o prognoză neobișnuită pentru luna martie 2026 în București

25 feb. 2026
Meteorologii Ease Weather prognozează cinci zile de ninsori în Capitală, în martie, dar vizează doar „o atingere ușoară a iernii”, în preambulul primăverii.

Potrivit specialiștilor meteo, vremea va fi ușor rece în primele zile ale lunii martie, cu 11 grade Celsius, sub media istorică pentru această perioadă.

În medie, temperatura în București la debutul lunii martie va fi de 12,6 grade Celsius.

Pe măsură ce martie înaintează spre aprilie, vom avea vreme mai caldă, ajungând chiar și la 16,6 grade Celsius.

Prognoză Paște 2026 | Meteorologii Accuweather au „modificat schimbarea”. Ninge sau nu de Paște în București?

Meteorologii Accuweather revin cu o prognoză actualizată pentru zilele de Paște 2026. După informații contradictorii, care au generat inclusiv glume despre „iarna care nu se mai termină”, acum datele noi „modifică schimbarea”.

Iată cum va fi vremea de Paște în București.

Din câte se pare, meteorologii Accuweather spun că Paștele din 2026 vine cu o surpriză plăcută: nu doar că nu se anunță ninsoare în București, dar vremea va fi una de primăvară superbă.

Ease Weather, „stația meteo” la purtător

Ease Weather este cea mai sigură sursă pentru prognozele meteo. Indiferent dacă vă planificați ziua, săptămâna sau doar să rămâneți informat, vă furnizează date meteo actualizate și precise. Misiunea companiei este să vă ofere toate informațiile de care aveți nevoie pentru a vă menține orizontul clar și pentru a anticipa schimbările vremii.

Platforma este ușor de utilizat și oferă acces ușor la prognoze detaliate, inclusiv previziuni zilnice și pe termen lung, precum și date istorice despre vreme. Analiza cuprinzătoare a vremii acoperă totul, de la temperatură, vânt și precipitații până la zăpadă și indicele UV. Utilizează cele mai noi tehnologii pentru a asigura acuratețea datelor furnizate, deoarece informațiile fiabile sunt cruciale.

Pe lângă prognozele detaliate, oferă hărți și diagrame interactive pentru o înțelegere vizuală a tendințelor vremii. Indiferent dacă sunteți interesat de vremea de astăzi sau de modelele climatice istorice, avem instrumentele și informațiile de care aveți nevoie. Echipa de meteorologi experimentați se angajează să vă ofere informații actualizate și exacte despre vreme.

Sursa foto: Capturi Ease Weather / Arhivă personală

