Mihai Tănase
15 oct. 2025, 10:06, Actualitate
Cu doar 3.000 de euro îți construiești propria CASĂ în numai două zile. Cine e românul care vrea să revoluționeze Europa cu locuințe ultra-eficiente

Mulți români visează la momentul când se vor muta în propria casă, însă costurile pentru a ridica o locuință „de la zero” îi sperie, mai ales după ce materialele clasice de construcții s-au scumpit în ultima vreme. Așa s-a născut ideea lui Adrian Trăsnea, fondatorul Eco Dome, care a dezvoltat un concept de case modulare din polistiren, foarte ieftine, ușor de montat în doar două zile și cu costuri minime de întreținere.

Totul a început acum zece ani, când Adrian Trăsnea, proprietarul unei fabrici de polistiren, a descoperit ideea construirii unei case din panouri ușoare și eficiente energetic.

„Mi s-a părut genială ideea! Dacă ar fi fost adevărat, o astfel de casă s-ar fi putut construi în fabrică cu o productivitate fantastică – câteva pe zi – s-ar instala la faţa locului într-o singură zi, ar costa până la a zecea parte din preţul unei case clasice şi ar avea un cost cu încălzirea neglijabil”, povestește antreprenorul, potrivit Libertatea.ro.

Inițial sceptic, Trăsnea a început un amplu proces de testare și cercetare. A schimbat densități, forme, furnizori și structuri până a descoperit combinația perfectă care permitea unei case din polistiren să se autosusțină structural.

Prima locuință Eco Dome a fost ridicată la Brașov, iar pentru a demonstra rezistența, antreprenorul a așezat o mașină pe acoperiș folosind o macara.

Foto: Facebook/Eco Dome

Foto: Facebook/Eco Dome

Case „la cheie”, montate în doar două zile

După ani de testare, Eco Dome a intrat în producție. Kitul „la roșu” pentru o casă de 26,6 metri pătrați costă 2.950 de euro, iar montajul durează între una și două zile.

„În 1-2 zile casa este montată, iar apoi este gata «la alb» în 2 săptămâni”, explică fondatorul.

Costurile de întreținere sunt infime. Pentru încălzire, proprietarii plătesc sub 100 de lei pe lună în sezonul rece. Casele sunt izolate perfect, iar structura în formă de dom oferă eficiență termică ridicată.

O investiție de 1,5 milioane de lei

Pentru a transforma ideea în realitate, Trăsnea a investit 1,5 milioane de lei în echipamente și într-o fabrică lângă Brașov.

„Pentru a avea o productivitate sporită şi un preţ competitiv, astfel de kituri trebuie realizate prin metoda injecţiei în matriţe. Însă, fiind piese mari, utilajele sunt uriașe și costurile pe măsură”, explică el.

Fabrica produce toate componentele necesare, de la mortarul armat și elementele metalice, până la panourile de polistiren expandat. Investiția a fost realizată din fonduri proprii, PNDR și credite bancare.

Modelul de bază Eco Dome are formă de dom, cu un diametru de 5,5 metri și o suprafață de 26,6 mp, dar poate fi extins prin segmente modulare.

„Dacă cineva dorește o formă care să nu fie tip vagon, se pot îmbina segmente la unghi de 90 de grade – în formă de L, U, H sau cruce”, explică Trăsnea.

Printre clienții vizați se numără antreprenori din turism, persoane care caută locuințe alternative sau ONG-uri ce oferă adăposturi sociale.

Visul unei multinaționale românești

Adrian Trăsnea își propune acum ca Eco Dome să devină un brand european.

„Vreau ca în câţiva ani să am reprezentanţe în toată Europa. Piaţa europeană este de câteva zeci de ori mai mare. Și cum suntem singura firmă din Europa care produce acest tip de case, de ce să n-o facem?!”, afirmă antreprenorul.

Pentru extinderea internațională, el caută un partener strategic și de încredere.

„Nu le ştiu pe toate şi nu le pot face pe toate de unul singur. Dacă sunt mulţi care pot spune: «eu lucrez la o multinaţională», eu aş vrea să pot spune că «am o multinaţională care a plecat din România!»”, conchide fondatorul Eco Dome.

