Cum a aflat Ioana Ginghină de nunta lui Alexandru Papadopol. ”Acolo afli ce se mai întâmplă pe piață”

Ioana Ginghină, în vârstă de 48 de ani, a dezvăluit cum a aflat de nunta fostului ei soț, Alexandru Papadopol.



Ioana Ginghină a fost căsătorită prima oară cu Daniel Tudorică, de care a divorțat în anul 2004. Ulterior, vedeta a fost măritată cu Alexandru Papadopol. Cu acesta are o fată pe nume Ruxandra. În data de 23 septembrie 2023, Ioana Ginghină s-a căsătorit cu Cristi Pitulice. La rândul său, la șase ani de la divorțul de Ioana Ginghină, Alexandru Papadopol s-a căsătorit cu actrița Cristiana Luca.

Ioana Ginghină a fost invitată recent la podcastul realizat de Doinița Oancea. printre altele, actrița a dezvăluit și cum a aflat de nunta fostului său soț, Alexandru Papadopol.

Cum a aflat Ioana Ginghină de nunta lui Alexandru Papadopol. ”Altfel nu aflam”

Ioana Ginghină a aflat despre nunta lui Alexandru Papadopol în timp ce se afla la teatru, la repetiții.

”Eu nu sunt omul care stă pe telefon. Eu chiar mă cert cu fetele astea. Îmi vine să le iau telefoanele și să le arunc pe geam. Mie îmi place să stăm, să mai bârfim, să mai povestim pe la cabine, să ne împrietenim. Ador când intru într-o repetiție la teatru, pentru că îmi place. Uite, acolo am aflat că se însoară Papadopol, că altfel nu aflam. Cumva, acolo afli ce se mai întâmplă pe piață”, a spus actrița, potrivit click.ro.