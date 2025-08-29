Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei BACȘIȘ, la o notă de plată de 699 lei: „Măi fraților, ați ieșit și voi”

Un chelner a fost aproape șocat de bacșișul primit, la o notă de plată de aproape 700 de lei. A filmat reacția sa și apoi a postat totul pe Facebook.

El a primit 10 lei, la o notă de plată de 699 lei, fiind de părere că mai bine nu mai lași tips decât să fie vorba despre o asemenea „bătaie de joc”.

„E strigător la cer. Decât să îi lași așa și să fugi… Rușine! Măi fraților, ați ieșit și voi prin lume. E prima oară în oraș. e prima oară la un restaurant?”, a spus chelnerul nemulțumit.

De asemenea, el amintit faptul că, de obicei, se lasă minim 10% din notă, ceea ce ar însemnat, în acest caz, măcar 70 de lei.

SURSA FOTO – Facebook @ NeuroImpact